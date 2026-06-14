وفاة الوزير والنائب الأسبق محمد صالح العوران

خبرني - تنعى عشائر الطفيلة عامة، وعشيرة الحميدات، وعشيرة العوران خاصة، وآل الحمصي وأنسباؤهم وأقرباؤهم فقيدهم

الدكتور محمد صالح ذياب العوران (أبو طارق)

الطبيب والوزير والنائب ونقيب الأطباء الأردنيين الأسبق

شقيق كل من المرحومين طارق وعطالله وذياب وهاني وصبحي ونايف و أحمد وماجد وفهميه ونوفة وبهيره وسلوى وعبلة وسميره وهدى.

زوج السيدة الفاضلة هنا بهجت الحمصي ووالد كل من:طارق وزيد زوجته السيدة ليان حبوب،والسيدة هلا زوجة المهندس أحمد السلاخ،والسيدة لانا زوجة المحامي أسامة البيطار، والسيدة زينة زوجة المهندس محمد المعايطة،وجد الأحفاد جود وندين وعدنان ورحمه وجنى وياسمينه ومصطفى وليث وراشد والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الاحد الموافق 2026/6/14 وسوف يشيع جثمانه الطاهر اليوم في مقبرة أم الحيران بعد صلاة العصر.

تقبل التعازي للرجال في ديوان آل البقاعين لمدة يومين اعتباراً من يوم غد الاثنين 15/6/2026 ويوم الثلاثاء 16/6/2026 بعد صلاة العصر وحتى الساعة التاسعة وللنساء في نفس المكان.

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عن وطنه وأمته ومجتمعه خير الجزاء، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون.