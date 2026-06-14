تفاصيل عن حالة الممثل محمد مرزبان.. غيبوبة كاملة ونزيف بالمخ

خبرني - تتواصل الجهود الطبية المكثفة في مصر لإنقاذ حياة الممثل محمد حسين عبدالله مرزبان، الشهير بمحمد مرزبان، إثر تعرضه لحادث سير مروع على طريق "مصر- الإسماعيلية" شرق القاهرة.

وكان قد تم نقل الفنان إلى العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة للطوارئ في حالة صحية حرجة للغاية وغير مستقرة.

فيما كشفت الفحوصات الطبية الأولية دخوله في غيبوبة كاملة، وسط اشتباه في إصابته بكسور في العمود الفقري والفقرات العنقية، ونزيف من الفم والأنف، فضلاً عن اشتباه في وجود نزيف داخلي بالمخ والبطن والصدر، وسحجات متفرقة بأنحاء جسده.

خطورة داهمة على حياته

من جهتها طالبت زوجة الممثل المصاب بنقله إلى العاصمة القاهرة لاستكمال علاجه، حيث تواصلت بالفعل مع أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية الذي سارع بالتنسيق لتقديم الدعم.

إلا أن الفريق الطبي المعالج أوصى بضرورة الإبقاء عليه في مستشفى الإسماعيلية، مؤكداً أن أي تحرك في الوقت الراهن يمثل "خطورة داهمة على حياته" قبل استقرار مؤشراته الحيوية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مساء السبت، حينما كان الفنان، البالغ من العمر 60 عاماً، يستقل دراجة نارية بالقرب من مفارق "سرابيوم" بدائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية، لتصطدم به سيارة مسرعة أدت إلى تحطم دراجته وإصابته بإصابات خطرة، قبل أن تهرع سيارات الإسعاف لنقله.

بينما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة أبو صوير وإدارة تأمين الطرق، من تتبع خط سير المركبة المتسببة في الحادث وضبطها وقائدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مسيرته الفنية

يُذكر أن محمد مرزبان بدأ مشواره الفني مطلع التسعينيات، وتميز بتقديم أدوار رجل الأعمال والشخصيات الأرستقراطية، تاركاً بصمة في أعمال سينمائية ودرامية بارزة، من بينها أفلام "كشف المستور" و"البلياتشو"، ومسلسلات "أين قلبي"، "ضد التيار"، و"اسم مؤقت".

أما آخر أعماله فهو مسلسل "ورد على فل وياسمين" والذي يعرض حالياً على منصة MBC شاهد، من بطولة كل من صبا مبارك، وأحمد عبد الوهاب، وسلوى محمد علي، وميمي جمال، من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمد عبد التواب.