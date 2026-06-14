جامعة الزيتونة الأردنية والجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز ثقافة السلامة المرورية

خبرني - وقّع رئيس جامعة الزيتونة الأردنية الأستاذ الدكتور محمد المجالي مذكرة تفاهم مع رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق السيد وفائي إبراهيم مسيس، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين في المجالات المتعلقة بالسلامة المرورية والحد من حوادث الطرق وآثارها.

وأكد الأستاذ الدكتور المجالي أن هذه المذكرة تأتي انسجاماً مع رسالة الجامعة في خدمة المجتمع وتعزيز دورها التوعوي والتثقيفي، مشيراً إلى أهمية نشر ثقافة السلامة المرورية بين الشباب وطلبة الجامعات، وترسيخ السلوكيات المرورية الإيجابية التي تسهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

من جانبه، أشاد السيد وفائي مسيس بالدور الذي تضطلع به جامعة الزيتونة الأردنية في دعم المبادرات المجتمعية والوطنية، مؤكداً أن التعاون مع المؤسسات الأكاديمية يشكل ركيزة أساسية في نشر الوعي المروري وتعزيز مفاهيم الوقاية من الحوادث لدى فئة الشباب.

وتنص المذكرة على تنفيذ برامج وورش عمل ومحاضرات توعوية مشتركة، وتنظيم أنشطة ومبادرات تهدف إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر الحوادث المرورية وسبل الوقاية منها، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة، بما يسهم في تطوير واقع السلامة المرورية في المملكة.

كما يسعى الطرفان من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الطلبة، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المبادرات الوطنية الهادفة إلى بناء بيئة مرورية أكثر أماناً، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع ويسهم في الحد من الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن حوادث الطرق.