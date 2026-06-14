اعلان نتائج مسابقة الخطابة باللغة الإنجليزية في جامعة الزيتونة الأردنية

خبرني - نظّمت كلية الآداب في جامعة الزيتونة الأردنية، بالتعاون مع ركن اللغة الإنجليزية (English Corner) ، حفل إعلان نتائج مسابقة الخطابة باللغة الإنجليزية (Public Speaking Competition)، بحضور عميد كلية الآداب الدكتور موسى الزغول، و عميد كلية العلوم و تكنولوجيا المعلومات الأستاذ الدكتور عايش الحروب ونائب عميد كلية الآداب الدكتور معاذ الغزو، ورئيسة قسم اللغة الإنجليزية الدكتورة رولا أبو الرب، وأعضاء لجنة التحكيم، وضباط ارتباط المسابقة من مختلف كليات الجامعة، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة. وذلك في إطار حرص الجامعة على تنمية المهارات اللغوية والتواصلية لدى الطلبة، وتعزيز قدراتهم في مجالات الخطابة والإلقاء والتفكير النقدي.

وأكد الدكتور الزغول أن المسابقة تمثل منصة أكاديمية متميزة تسهم في صقل شخصية الطلبة وتنمية مهاراتهم اللغوية والاتصالية، وتوفر لهم فرصة للتعبير عن أفكارهم وآرائهم باللغة الإنجليزية بثقة وإبداع، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في البيئات الأكاديمية والمهنية العالمية. كما أشاد بالمستوى المتميز الذي أظهره المشاركون، وما عكسوه من قدرات عالية في الإلقاء والحوار والتفكير النقدي.

وهدفت المسابقة إلى تشجيع الطلبة على تطوير مهارات التحدث والخطابة باللغة الإنجليزية، واكتشاف المواهب الواعدة ورعايتها، وترسيخ ثقافة التميز والإبداع داخل البيئة الجامعية، بما ينسجم مع رؤية الجامعة في إعداد طلبة يمتلكون الكفاءة اللغوية والقدرة على التواصل الفاعل في مختلف المجالات.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز الطلبة وفق الترتيب التالي : سارة بسام إبراهيم الشنطي، تالا محمد ياسين قرطومة، محمد الفاضل أحمد محمد، هشام عبدالكريم علي أبو الغنم، نسليهان حسن سعيد أبو هلال، سلمى أسامة محمود ناصر، راما فؤاد توفيق دبوسة، جنى عماد تيسير أبو سفط، جود ينال محمد الجزازي، بهاء الدين زيد نوفل، إلياس سمير محمد العلفي، لين إيهاب راتب علاونة، سارة رامي كامل بريوش، بان نافذ توفيق بدران، إدريس معن إدريس مسمح، بيان عبدالسلام محمد الشيشاني، إيلينا آدم أكرم زيغان، آمال عمار ياسر مرار، ورشا محمد علي نكاي.

وفي ختام الحفل، كرّم عميد الكلية الطلبة الفائزين والمشاركين، تقديراً لتميزهم وجهودهم، كما ثمّن دور لجنة التحكيم والمنظمين في إنجاح المسابقة، مؤكداً استمرار كلية الآداب في تنظيم الفعاليات والأنشطة النوعية التي تسهم في الارتقاء بالمستوى اللغوي والثقافي للطلبة، وتعزز مكانة اللغة الإنجليزية بوصفها أداة معرفية أساسية في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.