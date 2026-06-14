تفاصيل خطيرة عن مادة محظورة بعصير القصب في مصر

خبرني - بعد إعلان الأجهزة الرقابية بمحافظة القليوبية في مصر عن ضبط كميات من مادة "ثاني أكسيد التيتانيوم" المستخدمة في غش عصير القصب وإكسابه لوناً أبيض أكثر جاذبية، تكرر الأمر في محافظة أسيوط إثر ضبط المادة نفسها داخل أحد محال بيع عصير القصب.

فيما أثارت هذه الوقائع حالة من الجدل والتساؤلات بين المواطنين حول طبيعة هذه المادة وأسباب استخدامها في الأغذية والمشروبات، ومدى تأثيرها على صحة الإنسان والمخاطر المحتملة الناتجة عن تناولها.

وفي السياق، كشفت الدكتورة أميرة إمام، مدرس الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة دمياط، أن مادة "ثاني أكسيد التيتانيوم" لا تُستخدم في عصير القصب فقط، إنما تدخل في العديد من المنتجات والمصنعات المختلفة، إلا أن استخدامها في الأغذية يثير مخاوف صحية بسبب الأضرار المحتملة المرتبطة بها على المدى الطويل.

تسبب سرطان القولون

كما أوضحت للعربية.نت/الحدث.نت أن هذه المادة تعد من المواد الممنوعة في بعض الاستخدامات الغذائية، نظراً لما قد تسببه من أضرار للجهاز الهضمي. وأشارت إلى أنها قد تؤثر على الأمعاء وتتسبب في حدوث التهابات مزمنة مع الاستهلاك المتكرر لفترات طويلة، كما أن هناك مخاوف من ارتباطها بزيادة احتمالات الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، ومنها سرطان القولون.

كذلك أضافت أن خطورة المادة لا تكمن في تأثير فوري أو مباشر عقب تناولها، إنما في تراكم آثارها داخل الجسم مع مرور الوقت، حيث يمكن أن تؤثر على صحة الإنسان على المدى البعيد. ولفتت إلى أن بعض الدراسات أشارت إلى احتمالية تأثيرها على الخلايا والجينات، وهو ما دفع العديد من الجهات الرقابية إلى التشدد في التعامل معها. وأكدت أن وجود هذه المادة في بعض المنتجات الغذائية يعد أمراً يستوجب الرقابة الصارمة، خاصة أن المستهلك قد يتعرض لها بشكل متكرر دون علمه، مشددة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وعدم استخدام أي مواد غير مصرح بها حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.استخدامها وفق ضوابط صارمة

بدوره، قال الدكتور علي عبد الله، رئيس الجمعية المصرية للدراسات الدوائية، إن مادة "ثاني أكسيد التيتانيوم" أصبحت محل جدل عالمي خلال السنوات الأخيرة، بعد أن أثارت أبحاث ودراسات علمية مخاوف بشأن تأثيراتها الصحية المحتملة، الأمر الذي دفع عدداً من الدول إلى حظر استخدامها في المنتجات الغذائية كإجراء احترازي لحماية المستهلكين.

كما أوضح للعربية.نت/الحدث.نت أن المواقف التنظيمية تجاه المادة تختلف من دولة لأخرى، فبينما اتجهت بعض الدول إلى منع استخدامها في الأغذية بشكل كامل، لا تزال الولايات المتحدة الأميركية تسمح باستخدامها وفق ضوابط محددة، على ألا تتجاوز نسبتها 1% من إجمالي مكونات المنتج الغذائي. وأضاف أن الجدل العلمي حول المادة يعود إلى نتائج بعض الدراسات التي أشارت إلى احتمالية تأثيرها على المادة الوراثية (DNA) داخل الخلايا البشرية عند التعرض لها بصورة متكررة وعلى مدى فترات زمنية طويلة، وهو ما أثار مخاوف من ارتباطها بزيادة مخاطر الإصابة ببعض الأمراض، من بينها بعض أنواع السرطان.

إلى ذلك، أشار إلى أن التأثيرات المحتملة للمادة لا تظهر بشكل فوري بعد تناولها، وإنما ترتبط بالتعرض المزمن لها وتراكمها داخل الجسم مع مرور الوقت، وهو ما دفع العديد من الجهات الرقابية حول العالم إلى إعادة تقييم سلامتها وتشديد الرقابة على استخدامها في المنتجات الغذائية.

مادة "خطرة جداً"

وكان جهاز حماية المستهلك في مصر قد كشف عن مفاجأة صادمة للمواطنين حول سلامة عصير القصب المشروب الشعبي الأول في مصر. وأعلن إسلام الجزار المتحدث باسم الجهاز، أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم المضبوطة تصنف بأنها "خطرة جداً جداً" وغير مصرح بتداولها أو استخدامها نهائياً من قِبل الباعة الجائلين أو المنشآت الغذائية غير المؤهلة، لافتاً إلى أن الأمر الكارثي الأكبر في هذه الواقعة هو أن الشحنات المضبوطة تبين أنها "منتهية الصلاحية" بالأساس وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

كما أضاف أن التحريات كشفت عن جهل تام من البائعين بالمعايير الصحية حيث إن هذه المادة إذا استخدمت صناعياً في قطاعات محددة فإنها توضع بنسب ضئيلة للغاية لا تتعدى من 5 إلى 10 غرامات لكل طن، إلا أن الفحص أثبت قيام بائعي عصير القصب بسكب كميات كبيرة وعشوائية جداً دون أي معايرة أو إدراك لمدى سميتها وتأثيرها المدمر على الكبد والكلى والصحة العامة للمواطنين والمترددين على تلك المنافذ.

يذكر أن واقعة ضبط مواد تُستخدم في غش عصير القصب بمحافظة القليوبية كانت نالت اهتماماً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي يحظى بها المشروب بين المصريين.