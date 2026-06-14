حريق في بناية النائب بيان المحسيري .. والنائب تشكر الأمن

خبرني - تعاملت الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني ليل السبت / الاحد مع حريق شب في بناية سكنية تقطنها النائب بيان المحسيري.

وشكرت المحسيري في منشور لها عبر مواقع التواصل ، الأحد ، الاجهزة الأمنية والدفاع المدني على سرعة استجابتهم في اخماد النيران.

وأضافت ، أننا عشنا ليلة عصيبة بعد أن تعرّض المبنى الذي نقطن فيه لحريق كبير، امتد إلى الطابقين العلويين. ومع اشتعال النيران في الطابق ما قبل الأخير، تصاعد الدخان بكثافة ليغمر الطابق الأخير، مما عرّض العائلات المحاصرة بداخله لخطر الاختناق الحقيقي.

وتابعت أن نشامى الدفاع المدني تعاملوا مع الحادث بأعلى درجات الكفاءة والاحترافية. تمكنوا بفضل الله من إخماد الحريق، وإخلاء جميع السكان بسلام، وتقديم الإسعافات اللازمة، وإدارة المشهد بكل تفاصيله باقتدار.

وتابعت أن هؤلاء الأبطال قابلوا حالة الهلع والخوف بمهنية عالية، وثبات أعاد الأمان والطمأنينة إلى نفوسنا جميعاً؛ رجالاً ونساءً وأطفالاً، لتتحول مشاعر الرعب إلى امتنان عميق لهذه العيون الساهرة التي تسابق الزمن لإنقاذ الأرواح وتدفع عنا غائلة الكوارث.

وشكرت المحسيري أحد أفراد الدفاع المدني البواسل الذي أُصيب أثناء إخماد الحريق، ورغم إصابته، لم يثنه ذلك عن مواصلة واجبه واقتحام ألسنة اللهب لإنقاذ المحتجزين.

وأضافت أن كلمات الشكر والثناء، مهما بلغت، تقف عاجزة أمام تضحيات هؤلاء النشامى، وليس لنا إلا أن نسأل الله العلي القدير أن يجزيهم عنا خير الجزاء، فهو وحده القادر على إيفائهم حقهم.

نحمد الله حمداً كثيراً على سلامة الجميع...

وحمى الله الأردن برجاله النشامى، وأسره، ومؤسساته من كل مكروه.