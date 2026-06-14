مزرعة همسات تعلن عروضاً خاصة للمبيت وتوسّع خدماتها الترفيهية

خبرني - أعلنت مزرعة "همسات" في العاصمة الأردنية عمّان عن تقديم عروض خاصة وتخفيضات على خدمات المبيت، ضمن باقة من المرافق الترفيهية والخدمات المخصصة للزوار خلال موسم الصيف.

وتضم المزرعة مسبحاً خاصاً وجلسات خارجية، إلى جانب فيلا مجهزة بالكامل ومكيّفة، وممرات خضراء ونافورات، فضلاً عن صالة ألعاب تشمل البلياردو وتنس الطاولة، ومكان مخصص للشواء والسهرات.

وأوضحت إدارة المزرعة أن الفترة الصباحية تمتد من الساعة العاشرة صباحاً حتى التاسعة مساءً، فيما تبدأ السهرات من الساعة العاشرة مساءً حتى التاسعة صباحاً.

وتقع المزرعة في منطقة شارع الأردن خلف مطعم قصر الجبل، على بعد نحو 20 دقيقة من دوار الداخلية باتجاه الشمال.