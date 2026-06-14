استمرار التسجيل لامتحان الشامل للدورة الصيفية 2026

خبرني - أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية استمرار استقبال طلبات التسجيل لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية 2026، اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 3 أيار 2026، على أن يستمر التسجيل حتى نهاية دوام يوم 30 حزيران 2026.

وأوضحت الجامعة أن إجراءات التسجيل تتم من خلال الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة التي استكمل الطالب فيها متطلبات النجاح، وذلك وفقاً للتعليمات والترتيبات المعتمدة من وحدة التقييم والامتحانات العامة، كما يحق للطلبة الراغبين ممن هم على مقاعد الدراسة في هذا الفصل التقدم للامتحان.

ودعت الجامعة الطلبة الراغبين بالتقدم للامتحان إلى الاطلاع على التعليمات ومخرجات التعلم الخاصة بالتخصصات المختلفة عبر الموقع الإلكتروني لوحدة التقييم والامتحانات العامة على الرابط:

https://shamel.bau.edu.jo/

وأكد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا للامتحانات، الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، حرص الجامعة على توفير بيئة امتحانية متكاملة تضمن العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، مشيراً إلى جاهزية الجامعة واستكمال استعداداتها الفنية والإدارية اللازمة لإنجاح الامتحان.

كما دعا الدكتور العجلوني الطلبة المتقدمين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وحدة التقييم والامتحانات العامة، ومتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الجامعة بشكل مستمر، بما يسهم في تسهيل إجراءات التسجيل والتقدم للامتحان.