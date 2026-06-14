أُزيل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ، من واجهة مركز كينيدي للفنون الأدائية في واشنطن العاصمة، امتثالاً لأمر أصدره قاضٍ برفع اسم ترمب وعدم تغيير اسم المركز.

وأفاد المركز في بيان قدمه للمحكمة بأنه امتثل تماماً للحكم، وأن اسم ترمب لم يعد يظهر على مبناه أو موقعه الإلكتروني أو أي مواد متعلقة بالمتحف.

وكان قاضٍ فيدرالي قد قرر الشهر الماضي، أن اسم ترمب أُضيف إلى مركز كينيدي بصورة غير قانونية، وأمر بإزالته بحلول يوم الجمعة 12 يونيو/حزيران.

وقامت فرق العمل بتركيب السقالات على واجهة المركز يوم الجمعة، وسط تجمع المتفرجين، إلا أن العواصف الرعدية أخرت العمل حتى صباح السبت. ورفض القاضي محاولة في اللحظات الأخيرة من إدارة ترمب لتعليق إزالة الاسم.

جاءت القضية نتيجة نزاع قانوني أكبر حول إعادة تسمية المؤسسة الثقافية، التي يصنفها القانون الأمريكي كنصب تذكاري للرئيس الراحل جون إف كينيدي.

نظمت مجموعة تسمى "أوقفوا التدخل في الفنون"، التي تدّعي سعيها للحفاظ على الفن بعيداً عن سيطرة الحكومة، تجمعاً صغيراً أمام مركز كينيدي يوم الجمعة.

هتف المشاركون تشجيعاً العمال الذين كانوا ينصبون سقالات حول لافتة المبنى، وهتفوا "أزيلوها!"، بينما كان أحد قادة المجموعة يستخدم مكبراً للصوت.

وعندما أعلن منظم آخر للمظاهرة أن محكمة الاستئناف رفضت المحاولة الثانية لإدارة ترمب لعرقلة أمر القاضي، انفجر الحشد بهتافات احتفالية.

في الساعات الأولى من صباح السبت، قام العمال بتعليق أغطية بلاستيكية طويلة على واجهة المبنى، مما حجب رؤية العمال أثناء إزالة الأحرف.

وحتى عصر السبت، كانت الأغطية لا تزال تحجب رؤية لافتة مركز كينيدي.