أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، كريستوفر كوبر، في أواخر مايو/أيار، حكماً يقضي بعدم جواز تغيير اسم المركز الواقع في وسط واشنطن العاصمة دون موافقة الكونغرس.

كما أوقف الإغلاق المؤقت للمركز خلال أعمال التجديد المقترحة.

ورفضت محكمة الاستئناف التدخل الفوري، ما سمح باستمرار عملية الإزالة لحين استكمال المرافعات.

وكانت إدارة ترمب قد زعمت أن تغيير اسم المركز قد يُثير التباساً في حال تم تغيير قرار المحكمة فيما بعد.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن العام الماضي إضافة اسمه إلى اسم المؤسسة، ضمن إجراءات أخرى لإعادة تسمية المركز في العاصمة.

وفي فبراير/شباط 2025، استبدل ترمب عدداً من أعضاء مجلس أمناء المركز، وعيّن نفسه عضواً فيه، قبل أن يُنتخب رئيساً لمجلس إدارته.