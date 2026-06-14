إيران : لم نتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن الاتفاق مع أميركا

خبرني - ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية فارس القريبة من المحافظين أن طهران لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن الاتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

ونقلت الوكالة عن "مصدر مطلع قريب من فريق التفاوض الإيراني" أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تتخذ بعد قرارها النهائي بشان بروتوكول الاتفاق المقترح خلال المفاوضات".

ويثير الاتفاق معارضة بعض التيارات المتشددة الرافضة تقديم تنازلات وخصوصا في ما يتعلق بالسيطرة على مضيق هرمز.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباح الأحد في إطار الجهود الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وتوقع قادة الولايات المتحدة وباكستان توقيع اتفاق إطاري الأحد لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل أكثر من ثلاثة أشهر، لكن طهران شككت في التوقيت في ظل معارضة محتجين من غلاة المحافظين في إيران.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت، إن من المقرر توقيع اتفاق مع إيران الأحد، مشيرا إلى أنّه سيتم فتح مضيق هرمز مباشرة بعد ذلك.

وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "من المقرر توقيع الاتفاق غدا، ومباشرة بعد التوقيع، سيتم فتح مضيق هرمز للجميع".