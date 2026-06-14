*
الاحد: 14 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

إيران : لم نتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن الاتفاق مع أميركا

  • 14 حزيران 2026
  • 12:22
إيران لم نتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن الاتفاق مع أميركا

خبرني - ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية فارس القريبة من المحافظين أن طهران لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن الاتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

ونقلت الوكالة عن "مصدر مطلع قريب من فريق التفاوض الإيراني" أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تتخذ بعد قرارها النهائي بشان بروتوكول الاتفاق المقترح خلال المفاوضات".

ويثير الاتفاق معارضة بعض التيارات المتشددة الرافضة تقديم تنازلات وخصوصا في ما يتعلق بالسيطرة على مضيق هرمز.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباح الأحد في إطار الجهود الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وتوقع قادة الولايات المتحدة وباكستان توقيع اتفاق إطاري الأحد لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل أكثر من ثلاثة أشهر، لكن طهران شككت في التوقيت في ظل معارضة محتجين من غلاة المحافظين في إيران.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت، إن من المقرر توقيع اتفاق مع إيران الأحد، مشيرا إلى أنّه سيتم فتح مضيق هرمز مباشرة بعد ذلك.

وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "من المقرر توقيع الاتفاق غدا، ومباشرة بعد التوقيع، سيتم فتح مضيق هرمز للجميع".

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مسؤول إيراني: أميركا وافقت على تخفيف اليورانيوم داخل إيران
مسؤول إيراني: أميركا وافقت على تخفيف اليورانيوم داخل إيران
  • 2026-06-14 14:04
البنتاغون يكشف ملفات أجسام طائرة فوق دول خليجية وعربية ومضيق هرمز
البنتاغون يكشف ملفات أجسام طائرة فوق دول خليجية وعربية ومضيق هرمز
  • 2026-06-14 12:05
أخطر من النووي الإيراني.. الإسرائيليون يحددون أكبر تهديد يؤرقهم
أخطر من النووي الإيراني.. الإسرائيليون يحددون أكبر تهديد يؤرقهم
  • 2026-06-14 11:36
رويترز: مفاوضون قطريون توجهوا لطهران في إطار جهود إبرام اتفاق لوقف الحرب
رويترز: مفاوضون قطريون توجهوا لطهران في إطار جهود إبرام اتفاق لوقف الحرب
  • 2026-06-14 10:35
رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق: اليد العليا لإيران
رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق: اليد العليا لإيران
  • 2026-06-14 10:31
مصادر إسرائيلية: الاتفاق الأمريكي الإيراني يهدد مصالحنا الأمنية
مصادر إسرائيلية: الاتفاق الأمريكي الإيراني يهدد مصالحنا الأمنية
  • 2026-06-14 09:23