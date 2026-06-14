الأردن والبنك الدولي يناقشان أولويات التعاون ودعم مشاريع الطاقة والمياه

خبرني - استقبل رئيس الوزراء جعفر حسان في مكتبه في دار رئاسة الوزراء الأحد، المديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي آنا بيردي، بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.

وجرى خلال اللقاء، بحث أولويات التعاون والشراكة بين الأردن ومجموعة البنك الدولي وسبل تعزيزها بما يخدم الأولويات الاقتصادية والتنموية في المملكة.

وأشاد رئيس الوزراء بالشراكة التي تجمع الأردن ومجموعة البنك الدولي، مثمنا دور المجموعة في دعم جهود المملكة لتنفيذ البرامج والمشاريع الاقتصادية والتنموية.

من جهتها، ثمنت بيردي، الجهود الاقتصادية والتنموية التي يبذلها الأردن، مؤكدة دعم مجموعة البنك الدولي للمشاريع الكبرى التي تنفذها الحكومة في قطاعات الطاقة والنقل والمياه ودعم التعليم والصحة والرقمنة، إلى جانب برامج بناء القدرات ونقل المعرفة ودعم السياسات الاقتصادية التي تسهم في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق أهدافها.