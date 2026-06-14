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كلية التمريض في جامعة الزيتونة الأردنية تنظم نشاط (بصيرة) لتعزيز الوعي بالصحة النفسية

  • 14 حزيران 2026
  • 12:06
كلية التمريض في جامعة الزيتونة الأردنية تنظم نشاط بصيرة لتعزيز الوعي بالصحة النفسية

خبرني  - انطلاقاً من حرص جامعة الزيتونة الأردنية على تعزيز الوعي بالصحة النفسية وترسيخ مفاهيم الدعم النفسي بين طلبتها، نظمت كلية التمريض نشاط "بصيرة" التوعوي، بحضور عميد الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية وبمشاركة واسعة من الطلبة.

وتضمن النشاط برنامجاً متنوعاً من الفعاليات التوعوية والتفاعلية، شمل عروضاً مرئية ومحاضرات تثقيفية تناولت مفاهيم الصحة النفسية وأهمية المحافظة عليها، إلى جانب حلقات نقاشية وفقرات تفاعلية هدفت إلى نشر الثقافة النفسية وتعزيز الحوار الإيجابي بين الطلبة. كما تناولت الفعاليات أساليب التعامل مع الضغوط الدراسية والامتحانات، إضافة إلى مسابقات وأنشطة تفاعلية أسهمت في تعزيز مشاركة الطلبة وتفاعلهم.

وأكد و اكد عميد الكلية الدكتور حسن أبو الرز أهمية الصحة النفسية في الحياة الجامعية، ودورها في تعزيز التحصيل الأكاديمي وبناء شخصية متوازنة قادرة على مواجهة التحديات المختلفة، بما يسهم في إعداد طلبة يتمتعون بالوعي والمسؤولية والقدرة على العطاء، مشيراً الى أن تنظيم مثل هذه الأنشطة يجسد اهتمام الكلية بتنمية الجوانب النفسية والإنسانية لدى الطلبة، مشيداً بالمستوى المتميز الذي ظهر به النشاط وما عكسه من وعي وإبداع وروح تعاون لدى الطلبة المشاركين. كما أثنى على الجهود التنظيمية المبذولة لإنجاح الفعالية، مؤكداً استمرار دعم الكلية للمبادرات التي تسهم في تعزيز الصحة النفسية وبناء بيئة جامعية إيجابية ومحفزة.

 واختُتمت الفعالية بفقرة ملهمة بعنوان "نافذة الأمل"، استعرضت نماذج وتجارب إنسانية ملهمة تعكس قوة الإرادة والتفاؤل، تخللها عزف موسيقي قدمه عدد من الطلبة، واختُتمت بـ"البصمة الإبداعية" التذكارية التي جسدت رسائل الأمل والإيجابية التي حملها النشاط.

ويأتي تنظيم نشاط "بصيرة" ضمن جهود كلية التمريض المستمرة في نشر الوعي بالصحة النفسية وتعزيز جودة الحياة الجامعية، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومتوازن قادر على تحقيق التميز والنجاح في مختلف المجالات.

كلية التمريض في جامعة الزيتونة الأردنية تنظم نشاط (بصيرة) لتعزيز الوعي بالصحة النفسية
كلية التمريض في جامعة الزيتونة الأردنية تنظم نشاط (بصيرة) لتعزيز الوعي بالصحة النفسية
كلية التمريض في جامعة الزيتونة الأردنية تنظم نشاط (بصيرة) لتعزيز الوعي بالصحة النفسية
كلية التمريض في جامعة الزيتونة الأردنية تنظم نشاط (بصيرة) لتعزيز الوعي بالصحة النفسية

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