البنتاغون يكشف ملفات أجسام طائرة فوق دول خليجية وعربية ومضيق هرمز

خبرني - رفعت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" السرية عن ظواهر جوية غامضة تتحدى الفيزياء طالت العديد من الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط.

وكشفت "البنتاغون" النقاب عن حزمة جديدة من الملفات السرية المتعلقة بـ"الظواهر الجوية غير المحددة"، واصفة إياها بـ"الملفات التي لم يسبق لها مثيل".

وتشمل الملفات مقاطع فيديو تظهر أجساما طائرة تتحرك بطرق تتحدى قوانين الفيزياء، مع الإشارة إلى مواقع رصد في عدة دول ومناطق ووثقت فيديوهات على الروابط التالية بحسب المنطقة: منطقة الخليج، الإمارات، بحر عُمان، الخليج ومضيق هرمز، خليج عدن في اليمن، سوريا، العراق، والكويت. وقد جاء في تعليق على أحد المقاطع: "الظاهرة عبارة عن جسم أبيض صلب يقوم بحركات غير منتظمة فوق الماء".

وتتضمن الملفات الكاملة مذكرات عسكرية داخلية تصف "جسما طائرا مجهولا صغيرا محتملا" في دول مثل اليونان، مرفقة ببيان يوضح أن هذه المواد تمثل قضايا لم تُحسم بعد، حيث تعجز الحكومة عن تحديد طبيعة الظواهر المرصودة بشكل قاطع بسبب نقص البيانات الكافية وغيرها من الأسباب.

وفي هذا السياق، ترحب الوزارة بتطبيق تحليلات ومعلومات وخبرات القطاع الخاص، وستواصل إصدار تقارير منفصلة حول القضايا التي تم حلها وفقا للقانون، مؤكدة سعيها لكشف الحقيقة ومشاركة النتائج مع الشعب الأمريكي.

وأوضحت الوزارة أن هذا الكشف يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس دونالد ترامب بشأن الشفافية في معلومات الحكومة الأمريكية المتعلقة بهذه الظواهر. وتشرف "البنتاغون"، بدعم من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، على جهود حكومية شاملة للعثور على السجلات والوثائق التاريخية المتعلقة بالظواهر الجوية الشاذة، ومراجعتها، وتحديدها، ورفع السرية عنها، ونشرها علناً.

يُذكر أن الدفعتين الأوليين من هذه الملفات نُشرتا في 8 و22 مايو، فيما جاءت عمليات النشر الأخيرة استجابة لأمر تنفيذي وقعه ترامب في وقت سابق من هذا العام، يلزم البنتاغون بالكشف عن المزيد من الوثائق المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة.