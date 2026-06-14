إنجاز أردني عالمي: سارة أبو حمور الأولى عالمياً والأولى في الأردن في قطاع العقارات والرهون العقارية

خبرني - في إنجاز أردني جديد على الساحة العالمية، حققت المستشار المهندسة سارة أبو حمور المركز الأول عالمياً بين السيدات والمركز الأول على مستوى الأردن في قطاع العقارات والرهون العقارية وفق تصنيف منصة Favikon العالمية، كما جاءت ضمن قائمة أفضل 200 منشئ محتوى على مستوى العالم على منصة LinkedIn.

وتتمتع أبو حمور بخبرة مهنية تتجاوز 21 عاماً في مجالات الهندسة والتطوير العقاري والتمويل وإدارة المشاريع والتقييم العقاري، حيث شاركت في إدارة وتطوير وتقييم مشاريع واستثمارات متنوعة في الأردن والمملكة العربية السعودية ودول المنطقة.

كما شملت مسيرتها المهنية العمل في القطاع الحكومي البلدي من خلال أمانة عمّان الكبرى، إضافة إلى خبراتها في القطاع المصرفي والاستشاري والعقاري، ما أسهم في تكوين رؤية متكاملة تربط بين التخطيط الحضري والتنمية والاستثمار والتطوير العقاري.

وتحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة الأردنية، ودبلوم العقار من معهد دبي العقاري، وشهادة PMI-PBA، إضافة إلى مرتبة مهندس مستشار من نقابة المهندسين الأردنيين.

كما تحمل عضوية الجمعية الدولية للمقيّمين (ISA)، إحدى أبرز المؤسسات المهنية العالمية المتخصصة في تقييم العقارات والأصول والمقتنيات الثمينة والأعمال الفنية واللوحات والمجموعات الخاصة وفق المعايير المهنية الدولية.

وتُعرف أبو حمور بمساهماتها المهنية والفكرية في مجالات الاستثمار والتطوير والتمويل العقاري، كما حصلت على حقوق ملكية فكرية لعدد من المبادرات والمشاريع المسجلة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية ووزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن خلال تقديم محتوى متخصص وتحليلات تربط بين الجوانب الهندسية والاستثمارية والمالية، عززت حضورها كواحدة من أبرز الأصوات العربية المؤثرة في القطاع العقاري، وأسهمت في نشر المعرفة المهنية وتعزيز الوعي الاستثماري والعقاري على المستويين الإقليمي والدولي.

ويعكس هذا الإنجاز الحضور المتنامي للخبرات الأردنية في المنصات العالمية المتخصصة، ويؤكد قدرة الكفاءات الوطنية على المنافسة والتميز ورفع اسم الأردن في المحافل المهنية الدولية.