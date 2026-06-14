المياه: تركيب 500 خزان في قرى الجنوب لتعزيز الأمن المائي

خبرني - في إطار جهود وزارة المياه والري الهادفة إلى تعزيز الأمن المائي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية، قامت سلطة المياه، بتركيب 500 خزان مياه منزلي بسعة 2 متر مكعب في عدد من قرى جنوب المملكة، وذلك ضمن نشاطات مشروع "نحو أداء أفضل لمرافق المياه" (SWU) بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) ، والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية.

وشملت أعمال التركيب 183 خزاناً في قرية الياروت بمحافظة الكرك، و150 خزاناً في منطقة الفردخ بمحافظة معان، و167 خزاناً في منطقة أبو البنا بمحافظة الطفيلة، مما يعكس التركيز على دعم المجتمعات الريفية الأكثر تأثراً بتحديات التزويد المائي، ليستفيد منها أكثر من 3000 مواطن.

من جهته، قال المساعد لشؤون الإعلام والاتصال عمر سلامة إن تركيب الخزانات يسهم في تحسين قدرة الأسر على تخزين المياه بشكل آمن وموثوق، بما يضمن تلبية الاحتياجات المنزلية اليومية من الشرب والطهي والتنظيف والاستخدامات الأساسية الأخرى، إضافة إلى الحد من آثار عدم انتظام جداول توزيع المياه في المناطق المستهدفة، وتعزيز الاستقرار المعيشي وتحسين خدمات المياه للأسر المستفيدة.

يذكر أن المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية ودعم المجتمعات المحلية وتعزيز التزويد المائي في المناطق الريفية، وتحسين كفاءة استخدام المياه، ورفع قدرة المجتمعات على التكيف مع تحديات ندرة المياه وآثار التغير المناخي، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الاستدامة المائية وتعزيز صمود المجتمعات المحلية في مواجهة التحديات المستقبلية، في ظل التحديات المائية المتزايدة التي يواجهها الأردن، كواحدة من أكثر دول العالم فقراً بالمياه، وما يفرضه ذلك من أهمية تبني حلول عملية ومستدامة تسهم في تعزيز قدرة الأسر على إدارة احتياجاتها المائية والتكيف مع محدودية الموارد المائية وتأثيرات التغير المناخي.