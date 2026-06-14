رويترز: مفاوضون قطريون توجهوا لطهران في إطار جهود إبرام اتفاق لوقف الحرب

خبرني - قال مصدر مطلع لرويترز إن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباح الأحد في إطار الجهود الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وتوقع قادة الولايات المتحدة وباكستان توقيع اتفاق إطاري الأحد لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل أكثر من ثلاثة أشهر، لكن طهران شككت في التوقيت في ظل معارضة محتجين من غلاة المحافظين في إيران.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت، إن من المقرر توقيع اتفاق مع إيران الأحد، مشيرا إلى أنّه سيتم فتح مضيق هرمز مباشرة بعد ذلك.

وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "من المقرر توقيع الاتفاق غدا، ومباشرة بعد التوقيع، سيتم فتح مضيق هرمز للجميع".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستعمل على التخلّص من اليورانيوم المخصب الإيراني عندما تهدأ الأوضاع في المنطقة.

وأشار إلى أنه "في الوقت المناسب، عندما يهدأ الوضع، سندخل ونستخرج الغبار النووي المدفون عميقا تحت جبال الغرانيت الغائرة بفضل قاذفاتنا البي-2 الجميلة وطياريها البارعين، سنخفّفه وندمّره، سواء في إيران أو الولايات المتحدة".