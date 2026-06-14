البنك العربي يجدّد رعايته الذهبية للنسخة الخامسة من سباق السيدات

خبرني - قدّم البنك العربي رعايته الذهبية لفعاليات النسخة الخامسة من سباق السيدات، بتنظيم الجمعية الأردنيّة للماراثونات "Run Jordan"والذي أقيم مؤخراً في حدائق الحسين تحت شعار "اركضي عشانك".

ويهدف السباق الى تسليط الضوء على المرأة وإنجازاتها وتشجيع السيدات من كافة الفئات العمرية ومختلف مستويات اللياقة البدنية على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة ولا سيما رياضة الجري.

وضم السباق فئتي 2.6 كم و5.2 كم، حيث شهد تنافساً كبيراً بين المتسابقات سواء كانوا من العدّاءات المحترفات أو الهاويات بمشاركة نحو 1200 متسابقة من مختلف الفئات العمرية بالإضافة إلى وجود فئة خاصة في السباق للمتسابقات من ذوات الإعاقة البصرية. وقد دعم السباق جمعيات خيرية متعددة من خلال تنظيم بازار لمشاريع سيدات مبدعات عند خط النهاية، حيث أتيحت الفرصة للسيدات لعرض وبيع المنتجات اليدوية والمأكولات المنزلية.

وشارك البنك العربي في السباق من خلال جناح خاص عكس مدى حرصه على تعزيز الممارسات الصحية ودعمه للمبادرات المجتمعية الهادفة والتواصل مع مختلف فئات المجتمع.

من جانبها، عبّرت الآنسة لينا الكرد، المدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات الخيرية، عن اعتزاز الجمعية بالتعاون المستدام مع البنك العربي، مشيدةً بدوره كراعٍ ذهبي وداعم لمسيرة المرأة لتحقيق أهدافها نحو حياة صحية.

وتأتي رعاية البنك العربي لهذا السباق انطلاقاً من استراتيجية البنك العربي للاستدامة والمسؤولية المجتمعية وحرصه على المساهمة في المبادرات التي تعنى بدعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات، بما فيها تلك المتعلقة بصحة المرأة ومشاركتها في النشاطات الرياضية والفعاليات المجتمعية المختلفة. حيث يشكل سباق السيدات منصة رياضية نسوية هامة إلى جانب دوره في رفع الوعي المجتمعي حول أهمية ممارسة الرياضة واتباع نهج حياتي صحي.