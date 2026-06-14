انطلاق الحفر الأولي لستاد الحسين الدولي الأكبر في الأردن - صور

خبرني - أعلنت الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق، اليوم الأحد، بدء الأعمال التمهيدية والحفر لمشروع ستاد الحسين بن عبد الله الثاني الدولي، ضمن مشاريع المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة، تحضيرا لبدء الأعمال الإنشائية بداية عام 2027، في خطوة تمثل البداية الفعلية لتشييد صرح رياضي وطني هو الأكبر في المملكة، وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وبينت الشركة في بيان صحفي لها، أن الستاد يمتد على مساحة أرض إجمالية تبلغ ألف دونم، بطاقة استيعابية تبلغ 46 ألف متفرج، ومن المخطط له الانتهاء من الأعمال الإنشائية وافتتاحه نهاية عام 2029.

ويتضمن المشروع مرافق موازية تشمل ملعبين تدريبيين، ومواقف تتسع لـ6 آلاف موقف للسيارات والحافلات، وهو مهيأ للربط مع محطات النقل العام ومسار الباص سريع التردد، بالإضافة إلى مرافق لخدمة الرياضيين والجماهير.



ويستلهم الستاد تصميمه من الإرث الثقافي والمعماري الأردني وفق نموذج عصري حديث، ووفق معايير الاستدامة، وبمواصفات عالمية، وبشكل يعزز كفاءة استخدام الموارد من الطاقة والمياه، وسيوظف أحدث وسائل التكنولوجيا المستخدمة في الملاعب العالمية.

وسيحاط الستاد بمناطق خضراء، من نباتات وأشجار تنسجم مع البيئة المحيطة به، وتشمل الأعمال الجارية حاليا، التهيئة اللوجستية للموقع وتسوية الأرض وحفر الأساسات.

وسيسهم المشروع في تحريك قطاعات اقتصادية مهمة مثل؛ الإنشاءات والمقاولات والعديد من الصناعات وغيرها، كما سيوفر المئات من فرص العمل للمواطنين خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل على المدى البعيد.

وسيشكل مشروع الستاد مرفقا رياضيا رئيسا يسهم في دعم الحركة الرياضية المحلية وتطويرها، إضافة إلى ترسيخ مكانة الأردن لاستضافة الفعاليات الرياضية والبطولات الدولية الكبرى.

يذكر أن الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق مملوكة بالكامل للحكومة وتتبع لصندوق الاستثمار الأردني، وتتولى متابعة وتسهيل مراحل الإنجاز للمشاريع، وطرح الفرص، والتعامل مع المستثمرين، وبناء شراكات لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية لمشروع مدينة عمرة.