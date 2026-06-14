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تذكير رسمي بتمديد الإعفاءات الضريبية حتى 30/6/2026

  • 14 حزيران 2026
  • 10:10
تذكير رسمي بتمديد الإعفاءات الضريبية حتى 3062026

خبرني - ذكَّرت أمانة عمَّان الكبرى المواطنين بقرار الحكومة تمديد منح خصومات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقَّفات)، وضريبة المعارف، ومساهمة الصَّرف الصحّي وبدل التحقُّقات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق، والإيجارات وعوائدها المستحقة لصالح البلديات وأمانة عمّان الكبرى حتى نهاية دوام يوم 30/6/2026.

ويأتي ذلك إشارة إلى قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2026/3/29 المتضمِّن الموافقة على تمديد العمل بقراره رقم (6338) تاريخ 2026/1/4.

وشمل القرار منح خصم على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي للسنوات السابقة وعام 2025 المفروضة على الأراضي والعقارات داخل حدود البلديات وأمانة عمّان الكبرى بنسبة 20% في حال تسديد الضرائب والرسوم المستحقة عن الأعوام السابقة وعام 2025.

وتضمَّن الإعفاء من غرامات ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف عن جميع السنوات السابقة بنسبة 100% وغرامة عام 2025 في حال تسديد الضرائب والرسوم المستحقة عن الأعوام السابقة وعام 2025، فضلًا عن منح المكلفين خصماً على رسوم التحققات والعوائد والتعويضات بنسبة 25% في حال الدفع قبل نهاية التاريخ المُعلن.

كما احتوى القرار على منح طالبي شراء الفضلات والأراضي خصماً بنسبة 25% في حال الدفع قبل الموعد المٌُحدَّد، وإعفاء مستأجري العقارات والأبنية العائدة ملكيتها للبلديات وأمانة عمّان الكبرى مما نسبته 25% من الأجور المترتبة عليهم والمستحقة لغاية تاريخ 31/12/2025.

على أن يتم تسديد كافّة الضرائب المُحدَّدة قبل نهاية دوام يوم 30/6/2026.

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