انخفاض مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين بنسبة 0.40% الشهر الماضي

خبرني - أعلن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، الأحد، انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك (مؤشر غلاء المعيشة) في فلسطين بنسبة 0.40% خلال شهر أيار 2026، مقارنة بشهر نيسان الماضي.

وأوضح الإحصاء، في بيان، أن هذا الانخفاض نتج عن تراجع المؤشر في الضفة الغربية بنسبة 0.97%، وفي القدس بنسبة 0.32%، في حين سجل قطاع غزة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.30%..

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفاضا مقداره 0.40% في فلسطين، خلال الشهر المرصود، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 15.80%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 11.91%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بمقدار 10.29%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 8.32%، وأسعار بدائل السكر وسكريات أخرى بمقدار 6.96%، وأسعار البطاطا بمقدار 5.94%، وأسعار الوقود السائل المستخدم كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 3.58%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 3.57%، وأسعار الأرز بمقدار 1.81%، وكان السبب الرئيسي هو انخفاض أسعار تلك السلع في قطاع غزة.

وأشار إلى أنه عند مقارنة الأسعار خلال شهر أيار 2026 مع شهر أيار 2025، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 36.96%، (بواقع 59.96% في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 3.21% في القدس، وبنسبة 2.69% في الضفة الغربية).

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية انخفاضا مقداره 0.97%، بسبب انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 18.71%، وأسعار البيض بمقدار 11.30%، وأسعار الغاز بمقدار 9.80%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 7.60%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 2.03%، وأسعار الوقود السائل المستخدم كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 3.57%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 1.06%، وأسعار البطاطا بمقدار 1.02%.

وانخفضت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية، لتبلغ بالمتوسط؛ بندورة عناقيد حب كبير والكوسا 5 شواقل/كغم لكل منهما، والبامية 23 شيقلاً/كغم، والفلفل الحار 7 شواكل/كغم، والخيار البيوت البلاستيكية 4 شواقل/كغم، والبيض - كرتونة 2كغم والدجاج - كغم 18 شيقلاً لكل منهما، واسطوانة الغاز 91 شيقلاً/اسطوانة 12كغم، والبصل الجاف والبطاطا 3 شواقل/كغم لكل منهما، والثوم الجاف 14 شيقلاً/كغم، والسولار 8.10 شواقل/لتر، وزيت الزيتون 42 شيقلاً/كغم.

في القدس، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفاضا مقداره 0.32% خلال شهر أيار 2026، مقارنة مع شهر نيسان 2026، نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 17.81%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 11.03%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 5.33%، وأسعار البيض بمقدار 5.11%، أسعار البطاطا بمقدار 4.46%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 2.58%، وأسعار الأرز بمقدار 2.30%.

كما سجلت أسعار السلع الآتية انخفاضا في القدس لتبلغ بالمتوسط: البصل الجاف 4 شواقل/كغم، والثوم الجاف 24 شيقلاً/كغم، وبندورة عناقيد حب كبير 8 شواقل/كغم، والكوسا 11 شيقلاً/كغم، والزهرة 7 شواقل/كغم، والخيار البيوت البلاستيكية 4 شواقل/كغم، والموز 7 شواقل/كغم، والبيض 33 شيقلاً/كرتونة 2 كغم، والبطاطا 5 شواقل/كغم، والدجاج 23 شيقلاً/كغم، والأرز حبة طويلة 43 شيقلا/5 كغم.

وفي قطاع غزة، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعا نسبته 0.30%، خلال شهر أيار الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

وارتفعت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ الخبز 3.17 شواقل/كغم، والبيض 51 شيقلاً/كرتونة 2كغم، واسطوانة الغاز 730 شيقلاً/اسطوانة 12كغم، والشاي 12 شيقلاً/باكيت 100 كيس.

وأشار الجهاز المركزي للإحصاء إلى أنه استخدم الشيقل الإسرائيلي في تسعير السلع والخدمات، وقد بلغ المعدل الشهري لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الشيقل لشهر أيار 2026 (2.91 شيقل/دولار).