2.46 مليار دينار حجم التداول العقاري في الأردن خلال 5 أشهر رغم تراجع المبيعات

خبرني - بلغ حجم التداول العقاري في الأردن خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي قرابة 2.458 مليار دينار، بانخفاض بلغت نسبته 5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة لشهر أيار.

وبحسب التقرير، سجلت مؤشرات تملك غير الأردنيين نتائج إيجابية خلال الشهر الماضي رغم تراجع حجم التداول منذ مطلع العام، إذ ارتفعت القيمة التقديرية لمعاملات التملك لغير الأردنيين بنسبة 26% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، وبالنسبة نفسها مقارنة بالشهر السابق، لتبلغ 19.65 مليون دينار.

وانخفض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2026 بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، حيث تراجعت بيوعات الشقق بنسبة 2% وبيوعات الأراضي بنسبة 23%.

كما انخفض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال شهر أيار بنسبة 16% مقارنة بنظيرتها من عام 2025، رغم ارتفاعها مقارنة بالشهر السابق، فيما تراجعت بيوعات الأراضي لغير الأردنيين بنسبة 40% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، وبنسبة 12% مقارنة بالشهر السابق.

في المقابل، ارتفعت بيوعات الشقق لغير الأردنيين خلال شهر أيار بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وبارتفاع نسبته 16% مقارنة بالشهر السابق، فيما ارتفع عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال أيار بنسبة 5% مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت البيانات انخفاض القيمة التقديرية لمعاملات التملك لغير الأردنيين خلال الخمسة أشهر الأولى من العام بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، لتبلغ 75.31 مليون دينار.

وفيما يتعلق بحجم التداول الشهري، بلغ حجم التداول في سوق العقار خلال شهر أيار 474.27 مليون دينار، بانخفاض نسبته 12% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، وبنسبة 17% مقارنة بالشهر السابق.

كما انخفضت قيمة الإيرادات خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2026 بنسبة 1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، لتبلغ 104.66 ملايين دينار، فيما تراجعت الإيرادات خلال شهر أيار بنسبة 10% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، وبنسبة 16% مقارنة بالشهر السابق، لتبلغ 18.90 مليون دينار.

وسجلت حركة بيع العقارات في المملكة انخفاضا بنسبة 12% خلال الخمسة أشهر الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، حيث تراجعت بيوعات الشقق بنسبة 9% وبيوعات الأراضي بنسبة 13%.

وخلال شهر أيار، انخفضت حركة بيع العقارات بنسبة 14% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، وبنسبة 10% مقارنة بالشهر السابق، حيث تراجعت بيوعات الشقق بنسبة 12% مقارنة بأيار 2025، وبنسبة 8% مقارنة بالشهر السابق، فيما انخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 14% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، وبنسبة 11% مقارنة بالشهر السابق.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد العقارات المباعة للشركات في المملكة خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2026 بلغ 3684 عقارا.