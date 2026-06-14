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أستراليا تضرب تركيا بثنائية وتوجه إنذارا مبكرا في المونديال

  • 14 حزيران 2026
  • 09:23
أستراليا تضرب تركيا بثنائية وتوجه إنذارا مبكرا في المونديال

خبرني - استهل منتخب أستراليا مشواره في كأس العالم 2026 بانتصار مهم على نظيره التركي بنتيجة 2-0، في مواجهة قوية أقيمت ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.
وسجل نيستوري أرانكوندا هدف التقدم لأستراليا في الدقيقة 27 بعد تسديدة دقيقة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعزز كونور ميتكالف النتيجة بهدف ثان رائع في الدقيقة 75، بتسديدة قوية من خارج المنطقة عجز الدفاع التركي عن التصدي لها.
وعلى الجانب الدفاعي، لعب الحارس الأسترالي باتريك بيتش دورا حاسما في الحفاظ على نظافة الشباك، بعدما تصدى لأكثر من فرصة خطيرة للمنتخب التركي، خصوصا في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

ورغم محاولات تركيا للعودة في النتيجة، إلا أن التنظيم الدفاعي الصلب لأستراليا أنهى كل الهجمات، ليخرج "السوكروز" بفوز مستحق وثلاث نقاط ثمينة في بداية المشوار.

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