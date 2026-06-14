3 مراسيم تقضي بسحب الجنسية الكويتية من 2193 شخصا

خبرني - نشرت الجريدة الرسمية في الكويت "الكويت اليوم" مجموعة من المراسيم تقضي بسحب الجنسية الكويتية من 2193 شخصا، وأن تسحب الجنسية أيضا ممن اكتسبها بالتبعية من هؤلاء الأشخاص.

تتابع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية التدقيق في الحاصلين على الجنسية في البلاد ورفعها إلى الجهات المعنية لإصدار المراسيم الخاصة بسحب الجنسيات منهم في حال وجود مخالفة تناقض قانون الحصول على الجنسية بحسب الدستور في البلاد.

ونص المرسوم الأول رقم 22 لسنة 2026 على سحبها من شخصين وممن اكتسبها معهما بالتبعية (11 شخصا)، ونص المرسوم الثاني 23 لسنة 2026 على سحبها من 1104 شخصاً وممن اكتسبها معهم بالتبعية.

بينما نص المرسوم الثالث رقم 24 على سحبها من 1076 شخصا وممن اكتسبها معهم بالتبعية.