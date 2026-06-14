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انقلاب محتمل في قرار صلاح بعد التغييرات داخل ليفربول

  • 14 حزيران 2026
  • 09:16
انقلاب محتمل في قرار صلاح بعد التغييرات داخل ليفربول

خبرني - كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تطور مفاجئ في ملف مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول، بعد إقالة المدرب الهولندي أرني سلوت من منصبه.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إنجليزية، فإن رحيل سلوت قد يدفع صلاح إلى إعادة النظر في قراره السابق بمغادرة النادي، رغم الإعلان عن اقترابه من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأشارت التقارير إلى أن العلاقة بين اللاعب والمدرب شهدت توترا خلال الموسم، خصوصا بسبب قلة مشاركة صلاح في بعض المباريات، إضافة إلى تصريحات متبادلة بين الطرفين حول أسلوب اللعب وأداء الفريق.
كما ذكرت مصادر إعلامية أن صلاح عقد اجتماعا عاجلا مع وكيل أعماله رامي عباس لبحث مستجدات الوضع داخل النادي، وسط حديث عن احتمال حدوث "تراجع" في قراره السابق بالرحيل، في حال إعادة ترتيب الجهاز الفني والإداري.

ورغم هذه التكهنات، لم يصدر أي تأكيد رسمي من نادي ليفربول بشأن مستقبل اللاعب، بينما تبقى جميع السيناريوهات مفتوحة حتى اللحظة.

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