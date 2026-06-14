منتخب النشامى يصعّد تحضيراته لمواجهة النمسا في كأس العالم

خبرني - صعّد المنتخب الوطني تحضيراته الفنية والبدنية، تأهبا لمواجهة نظيره النمساوي عند السابعة -بتوقيت الأردن- صباح الأربعاء 17 حزيران على ستاد سان فرانسيسكو باي أرينا في الولايات المتحدة، بافتتاح مشواره بنهائيات كأس العالم 2026.

وأجرى المنتخب تدريبه السبت 13 حزيران، على ملعب جامعة بورتلاند بقيادة المدرب جمال سلامي، وبمشاركة اللاعبين كافة، وسط حضور وتغطية وسائل الإعلام.

ويغادر وفد المنتخب الأحد إلى مدينة سان فرانسيسكو استعدادا لمواجهة النمسا، حيث يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عند 3:45 -حسب التوقيت المحلي لسان فرانسيسكو- عصر بعد غد الاثنين بقاعة المؤتمرات الصحفية التابعة لملعب اللقاء، قبل أن يقيم تدريبه الرسمي عند الثامنة مساء على ملعب سان خوسيه بارك، وبحضور وسائل الإعلام.

ويشارك منتخب النشامى، ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.

ويستكمل المنتخب مواجهاته بالبطولة بلقاء نظيره الجزائري عند السادسة صباح الثلاثاء 23 حزيران على ستاد سان فرانسيسكو باي أرينا، على أن يختتم دور المجموعات بلقاء الأرجنتين عند الخامسة صباح الأحد 28 منه، على ملعب دلاس، علما أن جميع المباريات بتوقيت الأردن.