(فيفا) يوضح حقيقة (فضيحة الفار) في مباراة قطر وسويسرا

خبرني - أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيانا رسميا بعد الجدل الكبير الذي رافق مباراة قطر وسويسرا في كأس العالم 2026، والتي انتهت بالتعادل 1-1 وسط اعتراضات على قرارات تقنية الفيديو.

وشهدت المباراة حالة واسعة من الجدل بعد احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب سويسرا في الدقيقة 13، إثر احتكاك داخل منطقة الجزاء بين حارس قطر محمود أبو ندى واللاعب السويسري ريمو فريلير، سجل منها بريل إمبولو هدف التقدم.

وأثارت اللقطة جدلا كبيرا بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، خاصة مع عدم عرض خطوط التسلل أو الرسوم التوضيحية المعتادة خلال المراجعة، ما دفع لاعبين ومحللين للتشكيك في دقة القرار.

وفي بيانه، أوضح فيفا أن ما حدث يعود إلى "عطل تقني مؤقت" في نظام عرض الرسوم الخاصة بتقنية الـVAR، مؤكدا أن الخلل اقتصر على البث التلفزيوني فقط ولم يؤثر على سير عملية التحكيم داخل غرفة الفيديو.

وأضاف البيان أن حكام الفيديو أجروا المراجعة بشكل طبيعي، باستخدام الأدوات التقنية الكاملة، وأن الخطوط المستخدمة أظهرت عدم وجود أي حالة تسلل في اللقطة التي سبقت ركلة الجزاء.

كما شدد فيفا على أن القرار التحكيمي كان صحيحا وفقا للبروتوكول، مشيرا إلى أن المشكلة تمثلت فقط في غياب العرض البصري للجمهور.

ورغم التوضيحات الرسمية، استمر الجدل في الأوساط الإعلامية والجماهيرية حول مستوى الشفافية في استخدام تقنية الفيديو خلال البطولة، خصوصا في الحالات الحاسمة.