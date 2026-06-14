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أطعمة غنية بالتربتوفان قد تساهم في تعزيز هرمون السعادة

  • 14 حزيران 2026
  • 08:37
أطعمة غنية بالتربتوفان قد تساهم في تعزيز هرمون السعادة

خبرني -تؤثر بعض الأطعمة بشكل غير مباشر على إنتاج السيروتونين (هرمون السعادة) لاحتوائها على التربتوفان، وهو حمض أميني أساسي يصنع منه هذا الناقل العصبي في الجسم.
ووفقا للخبراء، يسهم السيروتونين في تنظيم المزاج ويُعدّ عنصرا مهما في الصحة النفسية، إلا أنهم يؤكدون أن النظام الغذائي يؤثر في مستوياته بشكل غير مباشر فقط، وليس العامل الحاسم الوحيد في تحديدها.

ويشير موقع Healthline إلى أن الجسم لا يستطيع إنتاج التربتوفان، لذلك يجب الحصول عليه من الغذاء. وتشمل أبرز مصادره البيض، ومنتجات الألبان، وفول الصويا، والأسماك، والمكسرات والبذور، إضافة إلى لحم الديك الرومي.
البيض: يحتوي بياض البيض على بروتينات قد ترفع مستويات التربتوفان في بلازما الدم، بينما يوفّر الصفار عناصر غذائية مهمة مثل الكولين وأحماض أوميغا-3 الدهنية.

منتجات الألبان: ولا سيما الأجبان الصلبة، تُعدّ غنية بهذا الحمض الأميني.

المصادر النباتية: مثل التوفو ومنتجات الصويا الأخرى، وتوفر التربتوفان حتى مع تقليل استهلاك البروتين الحيواني.

الأسماك: مثل السلمون، وتتميز باحتوائها على أحماض أوميغا-3 وفيتامين D إلى جانب التربتوفان.

المكسرات والبذور: تُعد مصدرًا مهمًا للتربتوفان والدهون الصحية.

الديك الرومي: يُعتبر بروتينًا كاملًا يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية.

ويشير الخبراء إلى أن الجمع بين الأطعمة الغنية بالتربتوفان والكربوهيدرات قد يزيد مؤقتا من توفره في الجسم، إلا أن تأثير ذلك على مستويات السيروتونين يظل محدودا.

كما يؤكدون أن هناك عوامل أخرى تؤثر في إنتاج السيروتونين إلى جانب النظام الغذائي، مثل ممارسة النشاط البدني، والتعرض لأشعة الشمس، وصحة الميكروبيوم المعوي.

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