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كوريا الشمالية: سلاحنا النووي لا رجعة فيه

  • 14 حزيران 2026
  • 08:35
كوريا الشمالية سلاحنا النووي لا رجعة فيه

خبرني - قالت كوريا الشمالية إن مسألة سلاحها النووي "حُسمت بشكل لا رجعة فيه"، منتقدة المحادثات الأخيرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشأن الردع النووي.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن "الخطاب العبثي الصادر عن الولايات المتحدة وحلفائها، إلى جانب تعاونهما في تشكيل تهديد نووي ضد بيونغ يانغ، لن يؤثر أبدا على الموقف النهائي الذي لا رجعة فيه لكوريا الشمالية باعتبارها دولة حائزة للأسلحة النووية".

وكان مسؤولون من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد بحثوا الأسبوع الماضي في سول سبل تعزيز الردع النووي والاستعداد لمواجهة برنامج الأسلحة المتنامي لكوريا الشمالية، خلال اجتماع للمجموعة الاستشارية النووية.

وحتى يناير/كانون الثاني 2025، كانت الدول التسع المسلحة نوويا، وهي: روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، تملك 12 ألفا و241 رأسا نوويا، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام.

وتملك الولايات المتحدة وروسيا نحو 90% من الأسلحة النووية على مستوى العالم، وقد نفذتا برامج رئيسية لتحديثها في السنوات الأخيرة وفق المعهد.

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