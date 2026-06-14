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استشهاد طفل بنيران الاحتلال في خان يونس ونسف مبان شمال غزة

  • 14 حزيران 2026
  • 08:34
استشهاد طفل بنيران الاحتلال في خان يونس ونسف مبان شمال غزة

خبرني - استشهد طفل بنيران الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من ليل السبت، جنوبي قطاع غزة، وفقا لما أفاد به مصدر في مستشفى ناصر.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الشهيد هو الطفل أمير عماد البشيتي (13 عاما)، وقد قضى إثر إصابته بنيران الاحتلال في منطقة بطن السمين جنوبي مدينة خان يونس.

وفي وقت سابق، السبت، استشهد 3 فلسطينيين، بينهم اثنان في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على تجمع لمدنيين في حي الأمل وسط مدينة خان يونس، والثالث في غارة أخرى قرب مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي شمال قطاع غزة، أفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف داخل مناطق سيطرته شرقي جباليا وشرقي مدينة غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن هجمات متكررة على قطاع غزة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية.

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