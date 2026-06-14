*
الاحد: 14 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

مزحة المونديال تتحول إلى أزمة بين فيفا وإيطاليا

  • 14 حزيران 2026
  • 08:31
مزحة المونديال تتحول إلى أزمة بين فيفا وإيطاليا

خبرني - انتقد بطل العالم السابق ماركو تارديلي التصريحات الساخرة التي أدلى بها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو بشأن فشل منتخب إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم 2026.
وكان إنفانتينو أطلق تعليقا أثار جدلا واسعا عندما قال مازحا إن إيطاليا ربما كانت ستنجح في التأهل لو ضمت البطولة 64 منتخبا، مضيفا: "وربما نحتاج إلى رفع العدد إلى 228 منتخبا"، في إشارة ساخرة إلى غياب المنتخب الإيطالي عن النهائيات للمرة الثالثة تواليا.

ورد تارديلي أحد نجوم المنتخب الإيطالي المتوج بكأس العالم 1982، على هذه التصريحات معتبرا أنها تنطوي على عدم احترام لإيطاليا وتاريخها الكروي، مشيرا إلى أن رئيس فيفا "ارتكب العديد من الأخطاء في الآونة الأخيرة منذ أن بدأ علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وأثارت تصريحات إنفانتينو ردود فعل غاضبة داخل الأوساط الرياضية الإيطالية، حيث طالب وزير الرياضة الإيطالي أندريا أبودي بتوضيح رسمي، معلنا عزمه التواصل مباشرة مع رئيس فيفا لمناقشة ملابسات هذا التعليق.

ويأتي الجدل في وقت تعيش فيه الكرة الإيطالية واحدة من أصعب فتراتها، بعدما فشل المنتخب في بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، رغم تاريخه الحافل بأربعة ألقاب عالمية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الأرجنتين تمنع 13 ألف أب من حضور مونديال 2026
الأرجنتين تمنع 13 ألف أب من حضور مونديال 2026
  • 2026-06-14 10:29
أستراليا تضرب تركيا بثنائية وتوجه إنذارا مبكرا في المونديال
أستراليا تضرب تركيا بثنائية وتوجه إنذارا مبكرا في المونديال
  • 2026-06-14 09:23
انقلاب محتمل في قرار صلاح بعد التغييرات داخل ليفربول
انقلاب محتمل في قرار صلاح بعد التغييرات داخل ليفربول
  • 2026-06-14 09:16
منتخب النشامى يصعّد تحضيراته لمواجهة النمسا في كأس العالم
منتخب النشامى يصعّد تحضيراته لمواجهة النمسا في كأس العالم
  • 2026-06-14 08:46
(فيفا) يوضح حقيقة (فضيحة الفار) في مباراة قطر وسويسرا
(فيفا) يوضح حقيقة (فضيحة الفار) في مباراة قطر وسويسرا
  • 2026-06-14 08:40
تطور جديد في أزمة إيران.. انفراجة محدودة للمنتخب قبل انطلاق مشواره في المونديال
تطور جديد في أزمة إيران.. انفراجة محدودة للمنتخب قبل انطلاق مشواره في المونديال
  • 2026-06-14 08:30