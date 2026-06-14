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تطور جديد في أزمة إيران.. انفراجة محدودة للمنتخب قبل انطلاق مشواره في المونديال

  • 14 حزيران 2026
  • 08:30
تطور جديد في أزمة إيران انفراجة محدودة للمنتخب قبل انطلاق مشواره في المونديال

خبرني - شهدت أزمة التأشيرات التي لاحقت بعثة منتخب إيران في كأس العالم 2026 انفراجة جزئية، بعدما نجح عدد من أعضاء الوفد الإيراني في الحصول على إذن دخول إلى الولايات المتحدة.
ووفقا لتقارير إعلامية، تمكن أربعة من أفراد البعثة الإيرانية من استصدار تأشيرات دخول بعد مراجعة ملفاتهم، ما خفف جزئيا من حدة الأزمة التي رافقت المنتخب منذ وصوله إلى أمريكا الشمالية للمشاركة في البطولة.

ورغم هذا التطور، لا تزال المشكلة قائمة بالنسبة لـ11 عضوا آخر من الوفد، بينهم مسؤولون بارزون في الاتحاد الإيراني لكرة القدم، بعدما رفضت طلباتهم مجددا.

وتشمل قائمة الممنوعين من السفر رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج وعددا من كبار المسؤولين الإداريين والأمنيين والإعلاميين المرتبطين بالمنتخب.

وكانت السلطات الأمريكية سمحت في وقت سابق بدخول اللاعبين والجهاز الفني الأساسي للمشاركة في مباريات كأس العالم، إلا أن قيود التأشيرات استمرت بحق عدد من أعضاء البعثة، ما أثار احتجاجات رسمية من الجانب الإيراني الذي اعتبر الإجراءات تمييزية وغير مبررة.

كما تزامنت الأزمة مع قرار نقل معسكر المنتخب الإيراني من ولاية أريزونا الأمريكية إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، حيث يقيم الفريق حاليا قبل التنقل إلى الولايات المتحدة لخوض مبارياته ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وفي المقابل، نفت السلطات الأمريكية تقارير تحدثت عن إلزام المنتخب الإيراني بالدخول إلى الولايات المتحدة يوم المباراة فقط، مؤكدة أن البعثة الإيرانية يمكنها الوصول قبل موعد اللقاءات، في إطار الترتيبات الخاصة بالبطولة.

ويستعد المنتخب الإيراني لافتتاح مشواره في المونديال بمواجهة منتخب نيوزيلندا في 16 يونيو، قبل أن يلتقي منتخب بلجيكا ثم منتخب مصر في ختام دور المجموعات.

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