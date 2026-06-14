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السد القطري يعلن رحيل مانشيني

  • 14 حزيران 2026
  • 01:13
السد القطري يعلن رحيل مانشيني

خبرني  - أعلن نادي السد القطري رحيل مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني عن قيادة الفريق.

وتولى مانشيني تدريب السد في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وقاد الفريق في 25 مباراة حقق خلالها 17 انتصارا وتعادل في مباراة وحيدة بينما خسر 7 مرات، حسبما ذكر موقع "ترانسفير ماركت" الإحصائي.

ونشر السد عبر حسابه على منصة "إكس"، فيديو لمانشيني مرتديا قميص السد ويشكر فيه النادي ومسؤوليه وجماهيره واللاعبين، معلنا عن رحيله.

وكتب النادي: "وقت قصير لكنه ثمين، مليء بالذكريات الرائعة، شكرا مانشيني، ونأمل أن تستمر القصة يوما ما.. كل التوفيق لك في تحديك القادم، ونأمل أن نراك قريبا.. إلى اللقاء".

ولم يشر السد إلى مدربه الجديد الذي سيخلف مانشيني في عمله، علما بأن المدرب الإيطالي كان عقده مع النادي القطري يمتد إلى عام 2028.

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