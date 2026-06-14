بهدف قاتل .. العنابي يحقق أول نقطة في تاريخه بالمونديال

خبرني - حسم التعادل الإيجابي مواجهة منتخب قطر أمام نظيره السويسري 1-1، في اللقاء الذي أقيم على أرضية إستاد ليفاي، وذلك لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في نهائيات كأس العالم 2026.

دخل "العنابي" اللقاء بطموح كبير لإثبات ذاته في مستهل مشواره المونديالي بعد تأهله الجداري عبر التصفيات الآسيوية، إلا أن البداية جاءت محملة بالضغوط أمام الانضباط السويسري المعهود.

بدأت المواجهة بإثارة مبكرة حُبست معها أنفاس الجماهير؛ ففي الدقيقة الثالثة، كاد "العنابي" أن يفاجئ الجميع إثر خطأ دفاعي سويسري استغله اللاعب إدميلسون جونيور لينفرد تماماً بالمرمى، بيد أن الحارس السويسري غريغور كوبيل تألق ببراعة في إبعاد التسديدة القوية المنفذة من داخل منطقة الجزاء.

ردّ المنتخب السويسري لم يتأخر كثيراً، وجاء المنعرج الأبرز في الدقيقة 15 عندما احتسب حكم اللقاء، ركلة جزاء لصالح سويسرا بعد مراجعة دقيقة لتقنية الفيديو ، نال على إثرها حارس مرمى قطر محمود أبو ندى بطاقة صفراء.

وانبرى المهاجم السويسري بريل إمبولو بنجاح لتنفيذ ركلة الجزاء في الدقيقة 16، مسدداً كرة قوية سكنت شباك العنابي لتعلن عن تقدم سويسرا بهدف نظيف.

ومع انطلاق الشوط الثاني، بادر الجهاز الفني للمنتخب القطري بقيادة المدرب غولين لوبيتيغي بإجراء ثلاثة تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة 59 بهدف تنشيط خطوط الفريق وضخ دماء جديدة.

وسجل هدف التعادل في الوقت القاتل بوعلام خوخي في الدقيقة 90+5.

ورفع المنتخب رصيدهما إلى نقطة لكل منها.