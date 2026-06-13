انتشال جثمان سبايدر مان اليمن بعد سقوطه في فوهة بركانية

خبرني - تمكنت فرق الدفاع المدني اليمنية من انتشال جثمان الشاب القعقاع عنتر العبسي، الملقب بـ"سبايدر مان اليمن"، اليوم السبت، بعد يومين من سقوطه في فوهة حرضة دمت البركانية بمحافظة الضالع، في حادثة أثارت موجة واسعة من الحزن في الأوساط المحلية.

وذكرت مصادر محلية أن الشاب، البالغ من العمر 30 عاماً، كان يمارس أنشطة استعراضية في التسلق داخل الفوهة البركانية المعروفة بتضاريسها الوعرة وانحداراتها الشديدة، قبل أن تنزلق قدمه ويسقط إلى عمق يقدر بنحو 31 متراً.

وأوضحت أن فرق الإنقاذ باشرت عمليات البحث فور تلقي البلاغ، واستمرت الجهود على مدى يومين بمشاركة فرق غوص متخصصة، قبل أن تنجح في العثور على الجثمان وانتشاله من موقع السقوط.

وبحسب روايات شهود عيان، فإن الفقيد تعرّض لإصابات بالغة نتيجة السقوط، فيما أشارت مصادر محلية إلى أنه كان معروفاً بممارسته رياضة التسلق والاستعراض في الفوهة البركانية بشكل متكرر، وساهم في إنقاذ أغنام عالقة في المنطقة خلال فترات سابقة.

وكانت الحادثة قد أثارت اهتماماً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تابع آلاف اليمنيين عمليات البحث والإنقاذ وسط حالة من التعاطف والحزن بعد تداول أنباء سقوط الشاب المعروف بمغامراته الخطرة في المرتفعات والمنحدرات الجبلية.

وتحولت مغامرات القعقاع عنتر العبسي، الذي اشتهر بين متابعيه بجرأته في تسلق الجبال والحواف الصخرية الخطرة، إلى نهاية مأساوية بعد سقوطه داخل فوهة بركان حرضة دمت أثناء توثيق إحدى مغامراته في الموقع.

واكتسب الشاب الراحل شهرة واسعة خلال السنوات الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتاد نشر مقاطع مصورة لمغامراته في مواقع وعرة وخطرة، ما أكسبه لقب "سبايدر مان اليمن" بين متابعيه، نظراً لجرأته وقدرته على الوصول إلى أماكن يصعب بلوغها.

وتعد منطقة حرضة دمت من أبرز المعالم الطبيعية والبركانية في اليمن، إذ تستقطب الزوار ومحبي الاستكشاف من مختلف المحافظات، غير أن تضاريسها الحادة والمنحدرات المحيطة بها تجعل الاقتراب من حوافها محفوفاً بالمخاطر، خصوصاً في ظل غياب التجهيزات الوقائية اللازمة.

وخيمت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عن العثور على جثمان القعقاع عنتر، حيث نعاه ناشطون ومتابعون، مستذكرين مغامراته التي وثق من خلالها جمال الطبيعة اليمنية، ومشيدين بشجاعته وحضوره اللافت بين محبي الرحلات والاستكشاف.