أردنية تبتكر طريقة جديدة لقياس توافر الأدوية داخل الخلايا السرطانية

خبرني - نشرت مجلة Analytica Chimica Acta، إحدى أبرز المجلات العالمية المتخصصة في الكيمياء التحليلية، دراسة علمية للدكتورة الأردنية منى مصطفى شرار، طورت خلالها طريقة تحليلية مبتكرة تتيح قياس التوافر الحيوي للأدوية الفموية داخل الخلايا مباشرة وبدقة عالية.

ويهدف البحث إلى دراسة قدرة الأدوية على عبور جدار الخلية، بما يسهم في تطوير أدوية فموية أكثر فعالية لمرضى السرطان كبديل عن الحقن الوريدي.

وقدمت الدراسة نموذجا مخبريا متقدما جرى اختباره على خطوط خلايا سرطانية بشرية (HeLa) وخطوط خلايا كلوية (MDCKII)، حيث أظهرت النتائج تطابقا ملحوظا مع نتائج التجارب التقليدية على الحيوانات في تقييم امتصاص الدواء بعد عبوره جدار الأمعاء والكبد، كما توفر الطريقة الجديدة أداة دقيقة وموثوقة لفهم كيفية وصول الأدوية إلى الخلايا المستهدفة.

وتكتسب الدراسة أهمية خاصة في ظل الاعتماد التقليدي على التجارب الحيوانية لتقييم التوافر الحيوي للأدوية، وهي تجارب تتطلب كلفة مرتفعة وتثير تحديات أخلاقية. وتسهم المنهجية الجديدة في تسريع مراحل البحث الدوائي المبكر، وتطوير علاجات أكثر فعالية، مع تقليل الحاجة إلى النماذج الحيوانية المستخدمة في الاختبارات الدوائية.

واختير البحث لتقديمه في مؤتمر الجمعية الأمريكية لقياس الطيف الكتلي (ASMS) الذي عقد في مدينة سان دييغو عام 2026.

وتخرجت الدكتورة شرار من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية والجامعة الأردنية، قبل حصولها على درجة الدكتوراه في الكيمياء التحليلية والعلوم الحيوية من جامعة هومبولت في برلين عبر منحة تنافسية.