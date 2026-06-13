هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان

خبرني - أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر أمنية، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال وقف عملياته البرية في جنوب لبنان، في إطار اتفاق يجري العمل على بلورته بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحسب المصادر، فإن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة التي يصفها بـ"الآمنة" في جنوب لبنان ضمن أي اتفاق محتمل مع إيران، مشيرة إلى أن هذه المسألة ستكون محور نقاش خلال المحادثات الجارية.

وأضافت المصادر أن المؤسسة العسكرية تتهيأ لاحتمال صدور تعليمات من القيادة السياسية تقضي بوقف التقدم البري في جنوب لبنان، تماشياً مع التطورات السياسية والدبلوماسية المرتبطة بالمفاوضات.