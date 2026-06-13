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الدكتور محمد ماجد العضايلة .. مبروك التخرج

  • 13 حزيران 2026
  • 22:38
الدكتور محمد ماجد العضايلة مبروك التخرج

خبرني  - يتقدم إبراهيم بيك العضايلة و العائله وأبناؤه المهندس يوسف، والقاضي حمزة، والدكتور راكان ، بأصدق مشاعر الفخر والاعتزاز، وأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى ابن الخال الدكتور محمد ماجد العضايلة، بمناسبة إتمامه متطلبات النجاح وحصوله على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة بتقدير “جيد جدًا”.

إن هذا الإنجاز المبارك ثمرةُ جهدٍ ومثابرةٍ وعطاء، ونقطةُ انطلاقٍ نحو مستقبلٍ مهنيٍّ واعدٍ في خدمة الوطن والإنسانية.

نسأل الله تعالى أن يبارك له علمه وعمله، وأن يوفقه ويسدد خطاه، ويمنحه مزيدًا من التقدم والنجاح والتميز.

ألف ألف مبارك، ومنها إلى أعلى المراتب العلمية والعملية، وقد استحققت لقب الطبيب بكل جدارة واقتدار

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