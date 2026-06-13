منتخب النشامى يباشر تحضيراته الرسمية للمونديال في بورتلاند

باشر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم تدريباته الفنية والبدنية في معسكره الرسمي بمدينة بورتلاند بولاية أوريغون الأميركية، استعداداً للمشاركة التاريخية الأولى للنشامى في نهائيات كأس العالم 2026.

ووصل وفد المنتخب الوطني إلى مدينة بورتلاند، برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، حيث حظي باستقبال جماهيري من أبناء الجالية الأردنية الذين حرصوا على الترحيب بالنشامى ومؤازرتهم قبل انطلاق مشوارهم في البطولة العالمية.

وأجرى المنتخب مساء اليوم السبت، حصته التدريبية الأولى في المعسكر الرسمي بقيادة المدير الفني المغربي جمال سلامي، وبمشاركة جميع اللاعبين، ضمن برنامج الإعداد الفني والبدني المخصص للبطولة.

وتضم قائمة المنتخب الوطني المشاركة في كأس العالم 26 لاعباً، هم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية، عبدالله نصيب، سعد الروسان، يزن العرب، سليم عبيد، محمد أبو النادي، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، محمد أبو غوش، نور الروابدة، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، رجائي عايد، عامر جاموس، محمد الداوود، محمود مرضي، عودة الفاخوري، موسى التعمري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، وعلي علوان.

وأكد سلامي اعتزازه وفخره بتواجد المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم، مشيراً إلى أن المشاركة في هذا المحفل الرياضي العالمي تمثل فرصة مهمة لإبراز الصورة المشرقة للأردن على الساحة الدولية، وتعكس التطور الكبير الذي شهدته كرة القدم الأردنية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف، إن مجموعة الأردن تعد من المجموعات القوية في البطولة، حيث تضم المنتخب الأرجنتيني حامل لقب النسخة الماضية، إلى جانب المنتخب الجزائري ومنتخب النمسا، مؤكداً أن النشامى يتطلعون إلى تقديم مستويات تليق بكرة القدم الأردنية وتحقيق ظهور مشرف في أول مشاركة مونديالية بتاريخ المنتخب.

ويخوض المنتخب الوطني منافسات البطولة ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا، حيث يستهل مشواره بمواجهة النمسا عند السابعة صباح الأربعاء 17 حزيران على ملعب سانتا كلارا في سان فرانسيسكو، قبل أن يلتقي الجزائر عند السادسة صباح الثلاثاء 23 من الشهر ذاته على الملعب نفسه، فيما يختتم منافسات دور المجموعات بمواجهة الأرجنتين عند الخامسة صباح الأحد 28 حزيران على ملعب دالاس، وذلك وفق التوقيت المحلي للعاصمة عمان.