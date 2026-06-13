خبرني - لم يمضِ وقت طويل حتى لاحظ المشاهدون أن الأحذية المعروضة في المباريات الأولى من البطولة كانت زاهية الألوان، ولكنها أحادية اللون بشكل ملحوظ، فقد زودت شركات نايكي وأديداس وبوما ونيو بالانس وسكيتشرز اللاعبين بتشكيلات متنوعة من الأحذية الرياضية الوردية الزاهية، ضمن إصدارات خاصة لكأس العالم، إذ كشف أحد المسؤولين في شركة نايكي أن الطلب المتزايد على الألوان الجريئة دفع الشركة إلى اختيار هذا اللون.

ويقول بن وارن، مؤسس شركة "بي دابليو بوتس" المتخصصة في إيجاد أحذية كرة القدم النادرة والكلاسيكية، والتي تزود العديد من لاعبي كأس العالم بالأحذية: يقول البعض إنها مصادفة، لكنها تكررت مرات عديدة.

وأضاف: تصدر العلامات التجارية المختلفة أحذية بألوان متشابهة إلى حد كبير. لقد رأينا أحذية متشابهة إلى حد كبير في السنوات القليلة الماضية، لكن هذا الكأس يتميز بلون واحد متطابق تقريباً.

فكيف وقع اختيار الشركات المصنعة على اللون الوردي؟

صرح أودينغا نيماكو، أحد كبار المسؤولين في فريق أحذية كرة القدم العالمي بشركة نايكي، لموقع "ذا أثلتيك" أن الطلب المتزايد على الألوان الجريئة دفع الشركة إلى اختيار اللون الوردي في كأس العالم.

وأضاف نيماكو: ما نسمعه باستمرار من الرياضيين والمستهلكين، خاصة في اللحظات الحاسمة، هو أن الألوان الزاهية تمنحهم الثقة، لذا كانت هذه نقطة انطلاقتنا. ركزنا في اختيارنا على الألوان الأكثر سطوعاً، تلك الألوان التي تعزز الثقة، واللون الوردي أحدها.

وتابع: دائماً ما نسمع من عملائنا والرياضيين أن ارتداء لون صارخ كالوردي، يوحي بأن اللاعب يحتاج إلى مستوى عالٍ من المهارة لارتدائه. وفي الوقت نفسه، لاقى اللون الوردي قبولاً واسعاً، ما يجعله ليس حكراً على فئة معينة، بل يخاطب شريحةً كبيرة من الجمهور.

وقال نيماكو إن شركة نايكي لاحظت مدى بروز الحذاء الوردي خلال مراحل التطوير، وفي التجارب على أرض الملعب، لم يبرز أي شيء أكثر من اللون الوردي.

وختم: يساعد اللون الوردي حقاً في إبراز الحذاء على خلفية العشب الأخضر في الملعب، سواء كنت في المدرجات أو تشاهد المباراة عبر التلفاز، مما يضمن وضوحه التام، هذا بالتأكيد أمر ركزنا عليه. ففي بطولة مثل كأس العالم، أردنا التركيز بشكل خاص على هذا التأثير البصري.

وما يزيد من تميز اللون الوردي هو عدم وجود أي فريق في هذه النسخة من كأس العالم يرتدي زياً وردياً بالكامل (ربما يكون زي بلجيكا الاحتياطي من أديداس هو الأقرب). وقد أُخذ هذا الأمر في الاعتبار بحسب نيماكو.