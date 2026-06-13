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وضّح موقفك.. غضب في إيطاليا من سخرية إنفانتينو

  • 13 حزيران 2026
  • 22:12
وضّح موقفك غضب في إيطاليا من سخرية إنفانتينو

خبرني - أثار السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" انتقادات في إيطاليا بعد تصريح ساخر حول سجل المنتخب الأزرق المتواضع في كأس العالم مؤخراً، إذ قال أندريا أبودي وزير الرياضة الإيطالي إنه ينوي الحديث مع الأول لتوضيح موقفه.

وسخر إنفانتينو من إخفاق المنتخب الإيطالي الأخير في التأهل لكأس العالم في حوار تلفزيوني، إذ قال: ربما تتأهل إيطاليا لكأس العالم بـ64 فريقاً، أو ربما نرفع العدد إلى 228 فريقاً.

ووفقاً لوكالة "إنسا" الإيطالية للأنباء، أعرب وزير الرياضة أندريا أبودي عن استيائه وقال إنه يعتزم إجراء محادثة تليفونية مع إنفانتينو.

وأضاف أبودي: نظراً للمسافة الكبيرة بين إيطاليا والمكسيك، فإن إجراء مكالمة هاتفية لتوضيح الموقف، بحسب جدول أعماله، هو الخيار الأمثل. أنا مهتم بمعرفة رأيه.

ولم تشارك إيطاليا، بطلة العالم 4 مرات، في كأس العالم منذ خروجها من الدور الأول في نسخة 2014 التي أقيمت في البرازيل.

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