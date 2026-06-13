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سلامي يستقر على تشكيلة النشامى لمواجهة النمسا

  • 13 حزيران 2026
  • 21:58
سلامي يستقر على تشكيلة النشامى لمواجهة النمسا
عودة الفاخوري خلال تحضيرات المنتخب

خبرني  -  استقر المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، جمال سلامي، على التشكيلة النهائية لمنتخب النشامى أمام النمسا.

يأتي ذلك بعد ان تجاوز النشامى المشاكل الصحية التي كان يعاني منها بعض اللاعبين ، بحسب قناة المملكة.

وسيتكون خط الهجوم من اللاعبين "علي علوان وموسى التعمري وعودة الفاخوري".

واجرى المنتخب تدريبا رسميا على أرضية الملعب الذي ستقام فيه المباراة بهدف تعريف اللاعبين بأجواء الملعب.

وركزت تدريبات المنتخب الأخيرة استعدادا للمشاركة التاريخية في كأس العالم 2026، على تحسين العنصر البدني والعامل الذهني.

وتستمر تحضيرات النشامى في بورتلاند وجميع الاعبين يتمتعون بجاهزية بدنية ممتازة.

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