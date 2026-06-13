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انطلاق رحلات (أردننا جنة) في عجلون

  • 13 حزيران 2026
  • 21:52
انطلاق رحلات أردننا جنة في عجلون

خبرني  - انطلقت السبت من مديرية سياحة محافظة عجلون رحلات برنامج "أردننا جنة" إلى عدد من الوجهات السياحية والأثرية، ضمن تنظيم يراعي معايير السلامة والراحة للمشاركين، وبمتابعة من كوادر وزارة السياحة والآثار.

وذكرت المديرية، في بيان، أن تنفيذ هذه الرحلات يأتي في إطار برنامج "أردننا جنة"، الذي يضم أكثر من 60 مسارا سياحيا تغطي مختلف محافظات المملكة، بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين لزيارة واستكشاف المواقع السياحية والأثرية بأسعار مدعومة وخدمات منظمة، بما يسهم في تنشيط السياحة الداخلية ودعم استدامة القطاع السياحي.

وأشارت المديرية إلى إمكانية استقبال الشكاوى والملاحظات عبر الرقم (064603366).

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