*
السبت: 13 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • نبض الشارع
  • الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية توزعان خياما على صحفيين في قطاع غزة

الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية توزعان خياما على صحفيين في قطاع غزة

  • 13 حزيران 2026
  • 21:51
الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية توزعان خياما على صحفيين في قطاع غزة

خبرني  - نفذت الحملة الأردنية، الشريك الاستراتيجي للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وبالتنسيق مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، عملية توزيع خيام إيواء على عدد من الصحفيين المتضررين في قطاع غزة.

ويأتي هذا التدخل في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الصحفيون الفلسطينيون، الذين يواصلون أداء رسالتهم المهنية ونقل معاناة المواطنين رغم ما تعرضوا له من فقدان للمنازل والنزوح المتكرر جراء الحرب المستمرة على القطاع.

وأكّد القائمون على المبادرة أن هذه الخطوة تندرج ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تنفذها الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية، بهدف توفير الحدّ الأدنى من مقومات الحياة الكريمة للأسر المتضررة، بما في ذلك العاملون في القطاع الإعلامي الذين يواجهون تحديات استثنائية في أثناء أداء واجبهم المهني والإنساني.

من جانبها، ثمنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين هذه المبادرة، مؤكدة أهمية دعم الصحفيين المتضررين وتمكينهم من مواصلة عملهم في تغطية الأحداث ونقل الحقيقة، رغم الظروف الميدانية والإنسانية المعقدة التي يشهدها قطاع غزة.

وتواصل الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تنفيذ سلسلة من المشاريع الإغاثية والإنسانية في مختلف مناطق القطاع، للتخفيف من معاناة الأسر المتضررة والنازحة جراء الحرب.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

أردنية تبتكر طريقة جديدة لقياس توافر الأدوية داخل الخلايا السرطانية
أردنية تبتكر طريقة جديدة لقياس توافر الأدوية داخل الخلايا السرطانية
  • 2026-06-13 23:07
بلدية إربد الكبرى تغلق شوارع للصيانة
بلدية إربد الكبرى تغلق شوارع للصيانة
  • 2026-06-13 22:50
انطلاق رحلات (أردننا جنة) في عجلون
انطلاق رحلات (أردننا جنة) في عجلون
  • 2026-06-13 21:52
الأشغال تنهي صيانة طريق وادي الشجرة في محافظة البلقاء
الأشغال تنهي صيانة طريق وادي الشجرة في محافظة البلقاء
  • 2026-06-13 18:44
الأردن.. تنقلات وتعيينات في الأمن العام - أسماء
الأردن.. تنقلات وتعيينات في الأمن العام - أسماء
  • 2026-06-13 18:32
إطلاق رابط التسجيل في معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026
إطلاق رابط التسجيل في معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026
  • 2026-06-13 17:15