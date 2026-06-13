صبا مبارك تكشف اعتزالها التمثيل لعامين

خبرني - كشفت الفنانة الأردنية صبا مبارك أنها اتخذت قراراً باعتزال التمثيل لمدة عامين من دون أن تعلن ذلك

وجاءت تصريحات صبا مبارك خلال استضافتها في برنامج «أسرار النجوم» عبر إذاعة «نجوم إف إم»، بالتزامن مع عرض مسلسلها «ورد على فل وياسمين» عبر منصة «شاهد VIP»، والذي يحقق نجاحاً جماهيرياً لافتاً.

وأوضحت الفنانة الأردنية أن قرار الابتعاد عن الفن جاء في واحدة من أصعب الفترات التي مرت بها في مشوارها، مشيرة إلى أنها لم تكن تشعر بأنها على ما يرام، رغم أن التمثيل هو أكثر ما تحبه.

وقالت إنها نفذت قرار الاعتزال بالفعل واستمرت بعيدة عن الوسط الفني لمدة عامين، قبل أن تقرر العودة إلى التمثيل مجدداً.

وأضافت صبا مبارك أنها اتخذت قراراً بألا تعتزل مرة أخرى إلا وهي في أفضل حالاتها الفنية، مؤكدة أنها ترغب في إنهاء مسيرتها بعد تقديم عمل مميز يليق بها، قائلة: «مش عايزة أبقى بهبل في الآخر».

وأشارت إلى أن مهنة التمثيل تفرض على الفنان الكثير من المتطلبات والالتزامات التي تتجاوز الوقوف أمام الكاميرا، مؤكدة أن عدم القدرة على تحقيق هذه المتطلبات قد يجعل الاستمرار في المجال أمراً صعباً.