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الشرع: ما يشاع عن دخول سورية إلى لبنان غير صحيح

  • 13 حزيران 2026
  • 20:55
الشرع ما يشاع عن دخول سورية إلى لبنان غير صحيح

خبرني - قال الرئيس السوري، أحمد الشرع، السبت، إن ما يشاع عن دخول سورية إلى لبنان غير صحيح، كما أوضح أن ترسيم الحدود بين البلدين مستبعد في الوقت الراهن بسبب أزمة النزوح التي يشهدها لبنان.

وأوضح الشرع في حديثه لوفد من وجهاء وأعيان ريف دمشق أن "ما يُشاع حول دخول سورية إلى لبنان عارٍ عن الصحة".

وأضاف الرئيس السوري: "أما فيما يتعلق بترسيم الحدود، فليس أولوية في الوقت الراهن، ولا سيما في ظل ما يشهده لبنان من أزمات ونزوح داخلي يُقّدر بنحو مليون ونصف المليون شخص".

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال في وقت سابق إن سورية قد تلعب دورا في تسهيل تنفيذ ضربات "أكثر دقة" ضد حزب الله في لبنان، في إشارة إلى احتمال تعاون أمني مع القيادة السورية الجديدة.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، أن الرئيس السوري أحمد الشرع "قد يكون مستعدا للمساعدة في الجهود الأمنية الإقليمية".

ووصف ترامب الرئيس السوري بأنه "قائد جيد جدا"، قائلا إنه تمكن خلال فترة قصيرة من اتخاذ خطوات لإعادة الاستقرار إلى سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر عام 2024.

وفي معرض حديثه عن لبنان، قال ترامب إن سوريا قد تسهم في تسهيل تنفيذ ضربات "أكثر دقة" ضد حزب الله، مضيفا: "أريد حياة أفضل للناس في لبنان".

ولم يصدر تعليق فوري من دمشق على تصريحات ترامب.

ورفعت الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية عدة عقوبات عن سوريا، من بينها "قانون قيصر"، في إطار دعم جهود التعافي التي تقودها الإدارة السورية الجديدة.

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