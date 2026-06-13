الاتحاد الأردني يحذر من الاستخدام التجاري غير المرخص لشعارات المنتخب والقمصان الرسمية

خبرني - أعرب الاتحاد الأردني لكرة القدم عن فخره واعتزازه الكبيرين بالجماهير الأردنية في مختلف أنحاء المملكة والعالم، ويثمن الشغف الوطني الكبير الذي يظهره الأردنيون في دعم المنتخب الوطني والاحتفال بإنجازاته وارتداء قمصانه، بما يعكس روح الانتماء والفخر التي تجمع أبناء الوطن من مختلف محافظات وقرى المملكة.

ورحب الاتحاد بكافة مظاهر الدعم الجماهيري والوطني للمنتخب الوطني، ويشجع الجماهير والمؤسسات والجهات المختلفة على المشاركة في هذه الأجواء الوطنية المميزة، بما يجسد قيمة هذا الإنجاز كمشروع وطني جامع، وبما يتوافق مع أحكام القانون ويحفظ في الوقت ذاته حقوق الاتحاد وشركائه التجاريين.

وفي هذا السياق، أوضح الاتحاد أن شعارات الاتحاد الأردني لكرة القدم والمنتخب الوطني، وأسمائهما، وهوياتهما البصرية، وعلاماتهما الرسمية، تعد حقوقا محمية ومسجلة وفقا للتشريعات النافذة في الأردن. كما أن تصاميم القمصان الرسمية للمنتخب الوطني مملوكة للاتحاد، وتحمل علامة “Kelme” بصفتها شريك الملابس الرسمي للاتحاد، وهي علامة تجارية مسجلة ومحمية أصوليا.

كما أوضح الاتحاد أن حقوق استثمار صور لاعبي المنتخب الوطني، الفردية والجماعية، الثابتة والمتحركة، تعود للاتحاد ولا يجوز استخدامها تجاريا دون موافقة مسبقة.

وعليه، فإن أي استخدام تجاري لهذه العلامات أو الشعارات أو الهويات البصرية أو التصاميم الرسمية للقمصان أو صور لاعبي المنتخب الوطني، بما في ذلك إنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو بيع أي قمصان أو منتجات ترويجية تحمل شعارات الاتحاد أو المنتخب الوطني أو التصاميم الرسمية للقمصان أو علامة “Kelme”، دون الحصول على الموافقات اللازمة من أصحاب الحقوق، يعد استخداما غير مرخص ومخالفة قانونية قد تترتب عليها مسؤوليات مدنية وجزائية وفقاً لأحكام القانون.

وأكّد الاتحاد أن قمصان اللاعبين والمنتجات الترويجية الرسمية الخاصة بالمنتخب الوطني متوفرة من خلال نقاط البيع والقنوات المعتمدة من قبل الاتحاد، وأن أي منتجات تحمل العلامات أو الشعارات أو التصاميم الرسمية أو صور لاعبي المنتخب الوطني وتُباع خارج هذه القنوات لا تعد منتجات أصلية أو رسمية، حيث حدد الاتحاد نقاط بيع قمصان المنتخب الوطني ومنتجات النشامى، في مقر الاتحاد (مدينة الحسين للشباب)، ومتجري شركة كيلمي في الصويفية وجبل الحسين، إضافة إلى بوليفارد العبدلي، وتطبيق طلبات.

وفي الوقت ذاته، شدد الاتحاد على أن حماية الحقوق الرسمية لا تهدف إلى الحد من المبادرات الوطنية أو مظاهر الفخر والدعم للمنتخب الوطني، إذ إن المنتخب الوطني يشكل مصدر فخر لجميع الأردنيين. ويرحب الاتحاد بقيام الجماهير والمحال التجارية والجهات المختلفة بإطلاق أفكار أو منتجات أو مبادرات احتفالية دعماً للأردن والنشامى، شريطة ألا تتضمن استخداماً غير مرخص لأي علامات أو شعارات أو هويات بصرية أو تصاميم رسمية أو صور لاعبي المنتخب الوطني أو أي حقوق مملوكة للاتحاد أو شركائه.

وحرصاً من الاتحاد على تمكين الجماهير وكافة الجهات من المشاركة في دعم النشامى بطريقة قانونية ومنظمة، أطلق الاتحاد شعار "النشامى" المخصص للجماهير، والمتاح للاستخدام المجاني أمام الجماهير والمبادرات المجتمعية، بما يشمل إعادة الطباعة والتطبيق على مختلف المواد والمنتجات الترويجية.

وأعلن الاتحاد أنه بدأ بالتنسيق مع الجهات المختصة وأجهزة إنفاذ القانون لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ووقف أي تعدٍ على حقوقه وحقوق شركائه، مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية في اتخاذ الإجراءات المدنية والجزائية عند الاقتضاء.

ودعا الاتحاد الجماهير إلى دعم المنتج الرسمي، باعتباره منتجاً وطنياً تسهم عوائده في دعم المنتخب الوطني وتطوير كرة القدم الأردنية وبناء جيل جديد من المواهب الأردنية الواعدة، مع التأكيد على أهمية شراء القمصان والمنتجات الترويجية الرسمية من نقاط البيع والقنوات المعتمدة فقط.