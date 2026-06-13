أعاد تقويم 2026 تشكيل ما تتوقعه الجماهير الرياضية العربية من التغطية. ثمانية منتخبات وطنية عربية تأهلت إلى كأس العالم لكرة القدم — وهو أكبر حضور عربي في تاريخ البطولة. بالنسبة للفرق التحريرية التي تغطي المنطقة، غيّرت هذه النقطة الواحدة طريقة تخطيط المحتوى وتحديد أولوياته وقياسه.

جلسنا مع Yasir Al-Masri، محلل محتوى أول في BettingRanker، لمناقشة كيف ينبغي استخدام بيانات الجمهور لبناء محتوى رياضي للمشجعين العرب — والمبادئ التي تميّز عادةً العمل التحريري الذي يلامس الجمهور عن العمل الذي لا يفعل ذلك.

س: كيف ينبغي للفرق التحريرية أن تفكر في بيانات الجمهور عند تخطيط المحتوى للمشجعين الرياضيين العرب؟

Yasir Al-Masri: المبدأ الذي يصمد هو التعامل مع البيانات كإشارة لما يحدث، وليس كإجابة لما يهم. اتجاه بحث، ارتفاع في التفاعل، نمط تخلٍّ — هذه تخبرك أين النشاط. قراءة تلك الإشارات بشكل صحيح هي العمل التحريري الذي يفصل بين المحتوى الذي يتواصل مع الجمهور والمحتوى الذي لا يفعل.

نقطة البداية المفيدة هي الجانب الجمهوري من الصورة — ما يبحث عنه القرّاء، وما يعودون إليه باستمرار، وما يتركونه دون إكمال. تلك الصورة تختلف باستمرار عن المكان الذي قد تضعها فيه الافتراضات العامة. الثقة بتلك الصورة بدلًا من الافتراضات هي إحدى أهم العادات التحريرية في هذا العمل، وهي تشكّل الطريقة التي يتعامل بها موقع BettingRanker مع المحتوى الرياضي للمشجعين العرب منذ مرحلة التخطيط فصاعدًا — كل سوق يحصل على ملف جمهور خاص به بدلًا من قالب إقليمي عام.

س: ما الإشارات الجمهورية التي تميل إلى أن تكون الأكثر أهمية للمحتوى الرياضي في هذه المنطقة؟

Yasir Al-Masri: بعض الفئات مفيدة باستمرار. سلوك البحث يُظهر ما يبحث عنه القرّاء فعلًا، والأنماط في الأسواق الناطقة بالعربية لها منطقها الخاص — القرّاء يطرحون أسئلة حول كيفية عمل الأشياء، وليس فقط حول النتائج. عمق التفاعل يُظهر ما يحافظ على الانتباه مقابل ما يحصل على نقرة ثم يُهجَر. بيانات الزوار العائدين تُظهر ما إذا كان المحتوى يبني علاقة مع القارئ أم يجذب فقط حركة مرور لمرة واحدة.

الإشارة التي تميل إلى أن تكون الأكثر أهمية هي الاختلاف الإقليمي. أداء المحتوى الرياضي يختلف بشكل ملحوظ بين الأسواق، والتعامل مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كجمهور واحد هو أحد أكثر الأخطاء التحليلية الشائعة التي ترتكبها الفرق التحريرية في هذا المجال.

س: كيف تختلف بيانات الجمهور عبر الأسواق العربية — مصر مقابل المغرب مقابل الخليج؟

Yasir Al-Masri: الاختلافات كبيرة ومتسقة. في مصر، يتركّز الاهتمام حول الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني وحالة محمد صلاح مع الفراعنة.ديربي القاهرة يقود ارتفاعات في التفاعل لا يضاهيها شيء آخر تقريبًا في الجمهور المحلي — إنها منافسة تم تصنيفها ضمن أقوى 10 ديربيات في العالم، ما يعكس مدى الثقل الذي تحمله بعيدًا عن حدودها المباشرة.

في المغرب، يتجه الاهتمام إلى الوداد ضد الرجاء، ومشوار المنتخب الوطني في كأس العالم، ولاعبين مثل أشرف حكيمي الذين يربطون المشهد المحلي بالساحة الأوروبية. في الخليج، الصورة مختلفة مرة أخرى — الدوري السعودي للمحترفين يهيمن الآن، لكن الملاكمة وكرة السلة والرياضات الناشئة تجذب اهتمامًا ملحوظًا أيضًا. التعرف على تلك الاختلافات هو ما يميز عادةً التغطية التي تصمد عبر الزمن.

س: كيف ينبغي لبيانات الجمهور أن تشكّل التخطيط حول الأحداث الكبرى مثل كأس العالم 2026؟

Yasir Al-Masri: ينبغي للبيانات أن تقود تقريبًا كل قرار في مرحلة التخطيط. أي الفرق تحصل على مراكز تغطية مخصصة، وأي اللاعبين يستحقون ملفات عميقة، وأي القصص ينبغي أن تمتد عبر محتوى ما قبل البطولة — كل ذلك ينبغي أن يستند إلى ما تُظهره أنماط البحث والتفاعل في كل سوق. الفرق التي تنجح في هذا النوع من العمل تخطط حول ما يوليه القرّاء انتباههم بالفعل، وليس حول ما تعتقد أن القرّاء ينبغي أن يهتموا به.

ما يميل إلى عدم النجاح هو إنتاج تغطية متطابقة لكأس العالم لكل سوق عربي. بيانات الجمهور تُظهر باستمرار أن هذا النهج لا يحقق أداء جيدًا. مع حضور عربي قياسي في كأس العالم تأكد في دورة البطولة هذه، لكل سوق روايته الخاصة — قارئ في القاهرة يهتم بالحملة المصرية ودور محمد صلاح؛ قارئ في الدار البيضاء يهتم بمشوار المغرب وحكيمي؛ قارئ في الرياض لديه مجموعة أولويات مختلفة مرة أخرى. التغطية التي تحترم تلك الفروقات تميل إلى تحقيق أداء أفضل بكثير من التغطية التي تطمسها.

س: ما المبادئ العامة التي يمكن للفرق التحريرية الأخرى أن تأخذها من هذا النهج؟

Yasir Al-Masri: ثلاث ملاحظات. أولًا، البيانات ضرورية لكنها ليست كافية. تُظهر أين يوجد الاهتمام، لكنها لا تخبرك لماذا يوجد الاهتمام هناك أو أي محتوى سيخدمه. تلك الخطوة الثانية تتطلب حكمًا تحريريًا من كتّاب يفهمون الجمهور ثقافيًا، وليس فقط إحصائيًا.

ثانيًا، بيانات الجمهور أكثر قيمة عندما تُقرأ في المستوى المناسب من التفصيل. البيانات على المستوى الوطني خشنة جدًا لمنطقة متنوعة مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بيانات منصة واحدة ضيقة جدًا. الصورة المفيدة تأتي من تقاطع إشارات متعددة — سلوك البحث، أنماط التفاعل، أداء المحتوى عبر الأسواق — وقراءتها معًا.

ثالثًا، هدف استخدام بيانات الجمهور ليس مطاردة النقرات. إنه بناء محتوى يكسب الثقة عبر الزمن. قطعة تحقق أداء جيدًا في اليوم الأول لكنها لا تُعيد القارئ لها قيمة محدودة. قطعة تحقق أداء متواضعًا في اليوم الأول لكنها تصبح نقطة مرجعية للزوار العائدين تتراكم قيمتها. ذلك التمييز يميل إلى أن يكون أكثر أهمية للنتائج التحريرية طويلة الأمد من أي عامل آخر تقريبًا، وهو الجزء من النهج الذي، في هذا النوع من العمل، يُحدث الفرق الأكبر.