النشامى في Globe Cup 2026 - كيف يستعد الأردن لظهوره التاريخي

خبرني - America 2026 هي أكبر بطولة كرة قدم في التاريخ بنظامها الموسع ومشاركة 48 فريقًا، حيث تسنح الفرصة للفرق التي كانت محصورة سابقًا بنظام الحصص بالمشاركة إلى جانب الفرق الكبرى. بالنسبة للأردن، هذا هو الصعود التاريخي لأمة كرة القدم بأكملها، حيث يشارك لأول مرة على الساحة العالمية.

المنتخب الذي كان ينظر إليه لسنوات على أنه منتخب متوسط لا بأس به في آسيا، توقف أخيرًا عن اعتباره واحدًا فقط من منتخبات هذه القارة. كان الفوز (0:3) على عمان في التصفيات بفضل ثلاثية اللاعب اللامع علي علوان والذ ضمن بطاقة التأهل للبطولة نقطة تحول. والآن وبعد أن وضعت القرعة منتخب النشامى في المجموعة J جنبًا إلى جنب مع الأرجنتين والنمسا والجزائر، يواجه المنتخب تحديًا لا مثيل له.

في MelBet Review هذه سنحلل بالتفصيل الحالة التي يقترب فيها المنتخب لانطلاق البطولة. دعونا نتحدث عن المنتخب الحالي ومستوى اللاعبين ونتشارك التوقعات. كونوا مستعدين!

لمحة مختصرة - سلسلة من الآمال التي لم تتحقق

كان مشوار الأردن نحو بطولة كرة القدم الأبرز في الصيف حتى هذه اللحظة، عبارة عن سلسلة من المحاولات المتواصلة والنكسات المؤلمة. لطالما وجد الفريق نفسه عالقًا في نقاط حاسمة من التصفيات الآسيوية، إما لنقص النقاط في مجموعته أو تم تحديد مصير التأهل في جولة نهائية متوترة، حيث تفوقت خبرة الخصم على طموحات النشامى. كما هو الحال في عام 2014، عندما خسر الأردن، بعد أن اجتاز الصعاب والمحن، بنتيجة (5:0) أمام الأوروغواي في الملحق القاري.

لقد أدت الإخفاقات المستمرة إلى تقوية اللاعبين والمشجعين: تشكلت مجموعة أساسية من المشجعين حول المنتخب الوطني ، الذين استمروا في التدفق إلى المدرجات على الرغم من سلسلة من خيبات الأمل.

قبل انطلاق America 2026 ، يبدو المنتخب بقيادة المغربي جمال السلامي جاهزًا ومهيء نفسيًا. أظهرت السلسلة الربيعية من المباريات الودية ضد كوستاريكا ونيجيريا والتي انتهت بتعادلين مثيرين (2:2) أن المنتخب الآسيوي الصاعد لم يعد عاجزًا أمام خصوم من هذا المستوى ويعرف كيف يتحمل الضغط ويرد بفرص تهديفية. على هذه الخلفية، نما اهتمام المشجعين بالتوقعات والرهانات ما قبل المباراة في MelBet online betting . يتوقع المشجعون أن يكون منتخب النشامى منتخبًا عنيدًا ومثابرًا، حيث وأكد المنتخب الوطني تمامًا سمعته كمنتخب لا يستسلم مهما كانت ظروف المباراة.

تشكيلة الأردن وجاهزيته - فريقٌ نضجَ ليبلغَ ذروةَ نضجه في البطولة الكروية الأهم لهذا العام.

أعاد سلامي هيكلة أسلوب لعب الأردن نحو أسلوب كرة قدم براغماتي وهجومي في آنٍ واحد. يخترق المنتخب وسطَ الملعب بسرعة مستخدمًا خطة مجربة مثل 3-4-3 و1-2-4-3، ما يسمح له المرونة في التكيّف مع الخصم. يعمل خط دفاع النشامى كزنبرك مضغوط بحيث يتحول من الدفاع المتماسك والمنضبطٌ فورًا إلى الهجوم العموديٍّ عند اعتراض الكرة.

عندما يتم تحليل هذا المنتخب وفق خطوطه، يستحوذ الهجوم بطبيعة الحال على أكبر قدر من الاهتمام. نجم المنتخب بلا شك علي علوان الذي قاد المنتخب الوطني إلى مشاركته التاريخية في البطولة. سرعته ومراوغاته السهلة وقدرته على اللعب في أدوار مختلفة في الهجوم، تجعل من اللاعب الأردني إجهاد مستمر لأي دفاع.

بالنسبة لأولئك الذين يراقبون عن كثب الأداء الفردي للقادة ويرغبون في متابعة الأخبار الشخصية، نجد التعمري في أغلب الأحيان في دائرة الضوء. في نفس الوقت يبرز الجناح التقني محمود المردي الذي حصل مؤخرًا على شارة الكابتن.

في الوقت نفسه لدى المنتخب الأردني نقاط ضعف كبيرة. المشكلة الرئيسية تكمن في محدودية خيارات التشكيلة، فإذا غاب أحد لاعبي الثلاثي الهجومي الأساسي، لن يكون لدى الكادر التدريبي دائما بديل مكافئ. على سبيل المثال، تم استبعاد يزن النعيمات من قائمة البطولة بسبب الإصابة. أضف إلى ذلك أن هذه هي أول بطولة كبرى من نوعها يخوضها المنتخب، ويصبح من الواضح أهمية الجانب النفسي.

التوقع - فرص التأهل من المجموعة وإمكانية تحقيق المفاجأة

لا وجود للرحمة في المجموعة J. الأرجنتين هي واحدة من المرشحين الرئيسيين للبطولة بأكملها والنمسا والجزائر لديهما تشكيلات قوية وجيد التنظيم وهما معتادان على البطولات الكبرى واللعب تحت الضغط. على الورق، يبدو منتخب الأردن في المركز الرابع والتأهل إلى الأدوار الإقصائية سيكون بمثابة إنجاز تاريخي على مستوى القارة.

يعتبر الصراع على المركز الثالث السيناريو الأكثر واقعية في المجموعة ومحاولة ضمان التأهل بفضل النظام الجديد الذي يضم 48 فريقًا وبفضل نظام التصفيات الموسع. المفتاح الرئيسي ستكون المباراتان ضد النمسا والجزائر حاسمتين، فإذا تمكن الأردن من حصد أربع نقاط على الأقل، الحديث عن معجزة سيتوقف عن كونه ضربًا من الخيال. في المباراة ضد الأرجنتين، من شبه المؤكد أن الرهان سيتركز على الانضباط التام والصلابة الدفاعية، مع أمل انتزاع نتيجة إيجابية من خلال ركلة ثابتة أو هجمة مرتدة سريعة.

وعلى الرغم من كونهم المنتخب الأقل حظًا، إلا أن لديهم ما يفتقر إليه عادة المرشحون الأوفر حظًا وهو الحماس والشعور بالزخم التاريخي والإدراك بأن كل دقيقة على أرض الملعب هي فرصة لإعادة كتابة تاريخ كرة القدم في البلاد. بالنسبة لمشجعي الأردن فإن بطولة WCMCU2026 ليست بطولة فحسب، بل هي رحلة عاطفية متكاملة، حيث كل ركلة وكل تصدي وكل انطلاقة هي لحظة تاريخية.

وإذا حاولنا اختصار الوضع، الإحتمالات ضئيلة موضوعيًا، ولكن هذا هو الحال بالضبط عندما لا يكتب التاريخ من قبل يملكون أكبر عدد من الألقاب، بل من قبل من يرفضون دور الكومبارس. وعلى ما يبدو أن منتخب الأردن ليس مستعدًا لهذا الدور بالتأكيد.

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