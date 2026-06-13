واقعة غريبة في فرنسا .. الصدفة تقود مزارعا لاكتشاف وفاته منذ 32 عاما في سجلات الحكومة !

خبرني - كشفت قناة France 3 التلفزيونية، يوم السبت، عن واقعة غريبة تعرض لها مزارع في جنوب فرنسا اكتشف بمحض الصدفة أنه مُقيد "كشخص متوف" في السجلات الرسمية منذ 32 عاما.

وقالت القناة: "إنها قصة لا تُصدّق، باتت تؤرّق مضاجع عائلة مزارع في إقليم (لوار العليا). فالأب باتريس وكما تبين يُعتبر ميتا في نظر القانون منذ 32 عاما، في حين أنه ما زال حيا يرزق".

وبحسب "فرانس 3"، فقد بدأت القصة في أبريل عندما تسلمت العائلة رسالة من المحكمة التجارية تطالب بتسوية أوضاع تعاونيتهم الزراعية، بحجة أن مديرها المذكور في الوثائق متوف!.

وهددت السلطات بحذف الشركة من السجلات إن لم تتم تسوية الموضوع، ليتفاجأ المزارع حينها فقط بأنه مُصنف رسميا كمتوف في سجلات الدولة منذ عام 1994.

وأشارت القناة إلى أنه عقب مراجعة الرجل للمحكمة، افترضت الأخيرة وجود تشابه في الأسماء ضمن عائلته، وهو ما نفاه المزارع جملة وتفصيلا.

وبناءً على ذلك، طلب ديوان المحكمة منه تقديم مستخرج رسمي من شهادة ميلاده لإعادة التدقيق في البيانات وحل هذا اللغز.

وتابعت القناة في تقريرها أن العائلة أرسلت بالفعل جميع الوثائق المطلوبة إلى المحكمة، ومع ذلك، لم يتمكن أحد حتى الآن من فك طلاسم هذا الخطأ البيروقراطي أو تقديم تفسير واضح لما حدث.