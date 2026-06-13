*
السبت: 13 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

ترمب: من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران غدا الأحد

  • 13 حزيران 2026
  • 19:50
ترمب من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران غدا الأحد

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الاتفاق المرتقب مع إيران من المقرر أن يُوقّع غداً الأحد.

وأكد أن مضيق هرمز سيُفتح أمام جميع السفن مباشرة بعد توقيع الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.، لافتا إلى أنه في وقت مناسب وبعد أن تهدأ الأمور سندخل للحصول على الغبار النووي".

وأضاف أننا نأمل أن تسير هذه العملية بسرعة وسهولة وسلاسة وإذا لم يحدث ذلك فلدينا البديل الأمثل، مشددا على أن الاتفاق مع إيران جدار يمنعها من امتلاك أي سلاح نووي.

وقال إن اتفاق أوباما كان طريقا سهلا وسلسا نحو امتلاك سلاح نووي أما اتفاقي فهو النقيض تماما، مشيرا إلى أن العلاقة مع إيران مختلفة تماما وأفضل بكثير من علاقات الإدارات السابقة.

وأكد أنه لن يتم تبادل أي أموال على عكس مئات المليارات التي دفعها أوباما لإيران.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ترمب يعلن موعد توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران
ترمب يعلن موعد توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران
  • 2026-06-13 20:07
موجة من حوادث إطلاق النار تجتاح ولايات أمريكية تستضيف منتخبات كأس العالم
موجة من حوادث إطلاق النار تجتاح ولايات أمريكية تستضيف منتخبات كأس العالم
  • 2026-06-13 19:53
باكستان : حفل توقيع إلكتروني لاتفاق السلام الإيراني الأميركي
باكستان : حفل توقيع إلكتروني لاتفاق السلام الإيراني الأميركي
  • 2026-06-13 18:44
غارات اسرائيلية تودي بحياة شحص وتصيب آخرين في جنوب لبنان
غارات اسرائيلية تودي بحياة شحص وتصيب آخرين في جنوب لبنان
  • 2026-06-13 18:27
مسؤول أميركي: نعتقد أننا توصلنا إلى اتفاق قوي مع إيران
مسؤول أميركي: نعتقد أننا توصلنا إلى اتفاق قوي مع إيران
  • 2026-06-13 17:53
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 70 هدفاً لحزب الله خلال 24 ساعة
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 70 هدفاً لحزب الله خلال 24 ساعة
  • 2026-06-13 17:08