ترمب: من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران غدا الأحد

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الاتفاق المرتقب مع إيران من المقرر أن يُوقّع غداً الأحد.

وأكد أن مضيق هرمز سيُفتح أمام جميع السفن مباشرة بعد توقيع الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.، لافتا إلى أنه في وقت مناسب وبعد أن تهدأ الأمور سندخل للحصول على الغبار النووي".

وأضاف أننا نأمل أن تسير هذه العملية بسرعة وسهولة وسلاسة وإذا لم يحدث ذلك فلدينا البديل الأمثل، مشددا على أن الاتفاق مع إيران جدار يمنعها من امتلاك أي سلاح نووي.



وقال إن اتفاق أوباما كان طريقا سهلا وسلسا نحو امتلاك سلاح نووي أما اتفاقي فهو النقيض تماما، مشيرا إلى أن العلاقة مع إيران مختلفة تماما وأفضل بكثير من علاقات الإدارات السابقة.

وأكد أنه لن يتم تبادل أي أموال على عكس مئات المليارات التي دفعها أوباما لإيران.